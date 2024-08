Słowacja bliżej śmigłowców AH-1Z Viper. USA dały zgodę na sprzedaż

Słowacja zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o zakup 12 śmigłowców szturmowych AH-1Z w zeszłym roku, wtedy szacowano, że zakup śmigłowców z pakietem logistycznym i szkoleniowym wyniesie 1 mld dolarów. 31 lipca Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wartość kontraktu wyniesie 600 mln dolarów, gdzie się znajdzie 12 śmigłowców AH-1Z Viper wraz z dwoma zapasowymi silnikami T700-GE-401C, a także 1680 sztukami kierowanych pocisków APKWS kalibru 70 mm, amunicją do 20 mm działka M197, wyrzutniami M299, wyrzutniami celów pozornych wraz z partią samych celów, częściami zamiennym, urządzeniami do obsługi naziemnej oraz usługami wsparcia logistyczno-szkoleniowego.

AH-1Z Viper odpala JAGM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiadome jest, jak mówił ówczesny słowacki minister obrony Jaroslav Naď w marcu 2023, że za przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29 oraz naziemnych systemów obrony powietrznej 2K12 „Kub”, a także opóźnienia w dostawie zamówionych przez Słowację samolotów bojowych F-16 Fighting Falcon Block 70, to koszt śmigłowców miałby wynieść Słowację Słowacja 340 mln USD, a resztę kwoty, czyli około 660 mln USD, miałaby pokryć USA w ramach programu Foreign Military Financing (FMF). Nie podano informacji czy będą to nowe śmigłowce czy używane. W lipcu ubiegłego roku media podawały, że śmigłowce AH-1Z Viper mają być maszynami używanymi, pochodzącymi z zapasów US Marine Corps.

Postawienie na śmigłowce AH-1Z Viper umożliwi Słowacji odbudowę floty śmigłowców szturmowych, po tym jak kraj wycofał śmigłowce Mi-24 w 2011 roku. Teraz Bratysława opiera się na 9 śmigłowcach UH-60M Black Hawk oraz 13 Mi-17. Słowacja będzie czwartym zagranicznym klientem AH-1Z Viper, pozostałymi są Bahrajn, Czechy i Nigeria, a Filipiny są zatwierdzonym przyszłym użytkownikiem. A sprzedaż kilkunastu AH-1Z do Pakistanu jest obecnie zawieszona.

Bell AH-1Z Viper powstał zgodnie z wymaganiami US Marines i pomimo zewnętrznego podobieństwa do maszyn AH-1W Super Cobra stanowi całkowicie nową konstrukcję, opartą na koncepcji modułowości. Dzięki temu nie tylko posiada ponad 80% komponentów z maszyną wielozadaniową UH-1Y Venom, ale również jego awionika i układ przyrządów są identyczne. Układ kabiny przedniej i tylnej Vipera jest identyczny, bez podziału na stanowisko pilota i operatora uzbrojenia. Jest to unikalne rozwiązanie, które pozwala na całkowitą wymienność i dowolność. Na przykład załogi US Marines najczęściej składają się z pilota siedzącego z przodu i operatora uzbrojenia z tyłu, czyli dokładnie odwrotnie niż np. w używanym przez UA Army AH-64E Apache.

Maszyn AH-1Z Viper wyposażona jest w wiele nowoczesnych rozwiązań, takich jak system termowizyjny III generacji firmy Lockheed Martin, hełmy TopOwl z wizyjnym wyświetlaczem nahełmowym (HMSD) firmy Thales, cyfrowy kokpit z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami i układ HOCAS umożliwiający obsługę funkcji bez odrywania rąk od sterów.

Uzbrojenie obejmuje umieszczone pod dziobem maszyny trzylufowe działko kalibru 20 mm i różnego typu rakiety oraz pociski kierowane podwieszane na 6 węzłach podwieszeń. Są wśród nich pociski kierowane AGM-114R Hellfire, 70 mm rakiety kierowane APKWS i niekierowane Hydra oraz pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder. Jest to więc śmigłowiec o dużych zdolnościach zwalczania nie tylko celów naziemnych ale i powietrznych. Wiropłaty firmy Bell charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją, wysokimi osiągami i dostosowaniem do długotrwałej obsługi przy małym wsparciu i w warunkach polowych. Dzięki temu może długo służyć przy minimalnym zaangażowaniu obsługi naziemnej.