Rosyjski samolot Su-57 wylądował w Taiyuan w niedziele 3 listopada, w prowincji Shanxi w północnych Chinach, przybywając po raz pierwszy do Chin. Wizyta rosyjskiego samolotu jest związana z odbywającym się Airshow China 2024, które odbędzie się od 12 do 17 listopada w Zhuhai, w prowincji Guangdong w południowych Chinach. Odbywające się co dwa lata wydarzenie jest największą wystawą zbrojeniową w Chinach i uznawane jest za jedną z najważniejszych wystaw sprzętu obronnego na świecie.

China Central Television (CCTV) podała z kolei, że oprócz Su-57, ma się pojawić zespół akrobacyjny Russian Knights, który również ma wziąć udział w Airshow China 2024 z sześcioma myśliwcami Su-35S i jednym Su-30SM, co oznacza ich powrót na chiński pokaz lotniczy po ośmioletniej nieobecności. Co ciekawe według propagandowego dziennik Global Time obecność najnowocześniejszego samolotu w Chinach nie jest przypadkowa, Rosja liczy na globalną sprzedaż Su-57. Sądząc jednak po ostatnich problemach związanych z produkcją, o czym pisaliśmy niedawno to trudno będzie cokolwiek sprzedać w przyszłości.

Ze strony chińskiej będzie można z kolei zobaczyć myśliwce J-10C, J-16 i J-16D, bombowiec H-6K, samolot szkoleniowy JL-10, a także drony rozpoznawcze WZ-7 i WZ-10. Poza oczywiście debiutem na pokazach rosyjskiego Su-57 ma także zostać po raz pierwszy zaprezentowany chiński myśliwiec stealth J-35. Oficjalne konto medialne Centrum Prasowego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, opublikowało w poniedziałek (4 listopada) na WeChat post, w którym napisano: „Super spoilery! Czy to oficjalne zdjęcie nowego samolotu?! Czy to J-35, na który internauci z niecierpliwością czekali? Zobaczymy się w Zhuhai". Do wpisu dołączono także zdjęcie, przedstawiające pionowy ogon samolotu oznaczonego numerem „75”. Jak zwraca uwagę Global Times, choć post jest krótki, to zawierał istotne informacje, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy długo oczekiwany J-35 pojawił się na oficjalnej platformie medialnej chińskiej armii. Dziennik zwraca także uwagę, że liczba 75 na ogonie i odbywające się 11 listopada 75. rocznica założenia Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz przypadająca w tym roku 75. rocznica założenia Chińskiej Republiki Ludowej jasno wskazują, że armia chce się najwidoczniej czymś istotnym pochwalić dlatego, na najnowszym samolocie, który będzie zaprezentowany wkrótce, będzie liczba „75”.

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.