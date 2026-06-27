Od SAR 21 do Next-Gen SAR. Ewolucja singapurskiej myśli w dziedzinie broni strzeleckiej

Singapurska rodzina karabinków SAR (Singapore Assault Rifle), z flagowym modelem SAR 21, to lokalnie opracowane konstrukcje wprowadzone w 1999 roku jako następca M16S1 dla Sił Zbrojnych Singapuru.

SAR 21 wyróżniał się układem bullpup (bezkolbowym) w kalibrze 5,56 × 45 mm, zintegrowanym celownikiem optycznym 1,5× oraz wbudowanym wskaźnikiem laserowym, co zapewniało krótszą broń i lepszą efektywność w warunkach miejskich i dżungli.

Mimo początkowych ograniczeń ergonomicznych, rodzina SAR ewoluowała w kierunku Next-Gen SAR, oferując większą modułowość, obustronną obsługę, kompatybilność z akcesoriami oraz możliwość szybkiego demontażu, dostosowując się do współczesnych oczekiwań żołnierzy.

Broń opracowano lokalnie jako następcę licencyjnych karabinków M16S1, używanych przez Siły Zbrojne Singapuru od 1967 roku. To właśnie od 1999 roku M16S1 zaczęto zastępować miejscowymi SAR-21, co pokazuje znaczenie tej konstrukcji dla samodzielności singapurskiego przemysłu obronnego oraz decyzji sił zbrojnych, aby wdrażać lokalnie produkowaną broń osobistą.

SAR 21 powstał wspólnie w ramach prac armii Singapuru, Defence Technology Group oraz Chartered Industries of Singapore, czyli poprzednika dzisiejszych struktur ST Engineering Land Systems. Zgodnie z danymi producenta to karabinek opracowany w Singapurze, o układzie bullpup, kalibrze 5,56 × 45 mm, długości 805 mm, lufie 508 mm, masie 3,98 kg, szybkostrzelności 450–650 strz./min i zasilaniu z 30-nabojowego magazynka z tworzywa.

Najważniejszą cechą SAR 21 był układ bezkolbowy. W bullpupie magazynek i zespół zamkowy znajdują się za chwytem pistoletowym, dzięki czemu można zachować długą lufę przy krótszej broni. Zaletą SAR 21 miał być fakt, iż jest on około 20% krótszy od używanego wcześniej M16, co miało ułatwiać działanie w gęstej roślinności, tunelach, oknach, pojazdach opancerzonych i śmigłowcach. Było to bardzo racjonalne dla Singapuru: tropikalnego, porośniętego dżunglą, państwa o ograniczonej przestrzeni, rozwiniętej infrastrukturze miejskiej i armii przygotowywanej do walki w warunkach zurbanizowanych.

W chwili wprowadzenia SAR 21 był konstrukcją nowoczesną, ale zarazem specyficzną. Zintegrowano z nim celownik optyczny o powiększeniu 1,5×, co miało przyspieszać wykrywanie i rażenie celów oraz ograniczać potrzebę indywidualnego przystrzeliwania broni. Drugim wyróżnikiem był Laser Aiming Device, czyli wbudowany wskaźnik laserowy, przeznaczony zwłaszcza do walki nocą i na krótkich dystansach w terenie zabudowanym. Producent wskazywał też na niski odrzut, większą kontrolę nad bronią i szybszy powrót na cel po strzale. Co w przypadku armii poborowej przyspieszało czas szkolenia i zwiększało efektywność żołnierzy.

SAR 21 miał jednak również ograniczenia typowe dla części wczesnych karabinków bullpup. Układ bezkolbowy daje zwartą broń, ale komplikuje ergonomię: manipulatory bywają mniej intuicyjne, spust wymaga dłuższego mechanicznego przeniesienia, a wyrzut łusek blisko twarzy utrudnia obsługę przez strzelców leworęcznych (broń nie może być w łatwy sposób dostosowywana dla osób leworęcznych, choć produkowane są takie odmiany). Dlatego rozwój rodziny SAR stopniowo przesuwał się od konstrukcji projektowanej głównie pod jednego użytkownika i jeden standard wyposażenia do broni bardziej modułowej, z szynami akcesoryjnymi i większą podatnością na konfigurację.

Tę zmianę widać najlepiej w najnowszej generacji. ST Engineering opisuje obecnie swoje nowe karabinki jako konstrukcje wywodzące się z SAR 21, ale wzbogacone o bardziej znajome dla współczesnych użytkowników cechy karabinków szturmowych.

Podczas Singapore Airshow ST Engineering zaprezentował następcę SAR 21 określanego jako Next-Gen SAR Rifle. Jest to broń zachowująca ogólny układ SAR 21, ale unowocześniona pod względem modułowości i obsługi. Selektor umieszczono nad chwytem pistoletowym, aby można go było obsługiwać kciukiem, a sama konstrukcja ma być bliższa żołnierzom przyzwyczajonym do ergonomii karabinków rodziny AR-15. Broń zachowuje działanie gazowe z długim skokiem tłoka i ryglowaniem przez obrót zamka, a komorę spustową i elementy zewnętrzne wykonano w dużym stopniu z kompozytów.

Najnowszy SAR jest projektowany jako system, a nie pojedynczy karabinek. W wersji 5,56 × 45 mm NATO przewidziano lufy 15-calową i 20-calową, z gwintem 1:7 cala, masę około 3,8 kg oraz długość około 670 mm dla odmiany 15-calowej i około 810 mm dla 20-calowej. Broń korzysta z magazynków STANAG 4179, ale producent oferuje też własne magazynki polimerowe. Ważna jest również możliwość szybkiego rozkładania bez narzędzi na trzy główne zespoły: komorę górną, komorę dolną i zespół spustowy.

SAR 21 to konstrukcja stworzona w Singapurze na potrzeby lokalnych sił zbrojnych bazujących na poborze. Jako taka miała być zunifikowana i prosta do opanowania. Najnowszy Next Generation SAR jest już próbą pogodzenia zalet bezkolbowca z oczekiwaniami współczesnego żołnierza: obustronną obsługą, modułowością, kompatybilnością z akcesoriami, z opcją podpięcia granatnika i potencjalnym rozwojem w kierunku broni precyzyjnej lub kalibru 7,62 mm.