Obecnie, jak wyjaśnia nasz przewodnik, jedynie niewielki procent zbiorów Muzeum Wojska Polskiego jest dostępny dla zwiedzających. Wiąże się to z trwającą przeprowadzką zbiorów z siedziby zwalnianej Muzeum Narodowemu do nowego budynku na Cytadeli warszawskiej. Ogromnym wyzwaniem jest tutaj nie tylko transport najbardziej wartościowych, najstarszych eksponatów. Pod względem logistycznym i organizacyjnym najbardziej złożony będzie transport „gabarytów”, czyli pojazdów i samolotów stojących dziś przez siedzibą w Alejach Jerozolimskich.

O tych kwestiach, ale również o planowanej ekspozycji orientalnej, nietypowych pamiątkach po sławnych Polakach oraz sprzęcie pancernym, który już został na cytadeli ustawiony, rozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu. Jest to kilkuodcinkowa wycieczka po całej obecnie dostępnej ekspozycji „1000 lat chwały oręża polskiego”, którą mogą państwo z nami odbyć. Premierowy odcinek opublikowaliśmy 11 listopada, z okazji Święta Niepodległości i poświęcony on był okresowi od roku 1918 do 1939.