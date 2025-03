Koreańskie lotnictwo nie trafiło w poligon. Bomby spadły na budynki mieszkalne

Fatalna w skutkach pomyłka miała miejsce 6 marca około godziny 10:00 rano, gdy osiem niekierowanych bomb lotniczych zostało zrzuconych przez samoloty wielozadaniowe KF-16, czyli lokalny wariant myśliwca F-16 należący koreańskiego lotnictwa. Maszyny powinny dokonać ataku na wskazany cel na terenie pobliskiego poligonu Seungjin. Niestety bomby spadły na budynki w rejonie miasta Pocheon, które znajduje się około 25 km od granicy z Koreą Północną i liczy 140 tys. mieszkańców.

W pobliżu miasta znajdują się trzy duże poligony sił zbrojnych Republiki Korei, w tym lotniczo-artyleryjski poligon Seungjin, który był celem dwóch koreańskich maszyn. Myśliwce KF-16 przenosiły po cztery bomby niekierowane, które w wyniku błędnego wprowadzenia danych, zrzuciły na teren zamiszkały. Co gorsza, nie były to ładunki ćwiczebne, ale bojowe bomby typu Mk82 o masie 500 funtów, czyli 227 kg, z czego 87 kg stanowi materiał wybuchowy. Jest to jeden z najlżejszych i najczęściej używanych typów bomb lotniczych w standardzie amerykańskim, stosowanym przez siły powietrzne wielu krajów, w tym również Korei.

Footage has now been released which appears to show yesterday’s “accidental bombing” in South Korea, in which an ROKAF KF-16 Multirole Fighter dropped 8 Mk-82 500lb Bombs on the Town of Dong-myeon in the Gyeonggi Province, during a Live-Fire Exercise with the U.S. Air Force. pic.twitter.com/txb43krnoi— OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2025

Samolot brał udział we wspólnych manewrach wojsk USA i Korei Płd. z użyciem ostrej amunicji, pod kryptonimem Freedom Shield 2025. Choć oficjalnie rozpocząną się one dopiero za tydzień, to już trwają przygotowania w postaci ćwiczeń poligonowych maszyn koreańskich różnego typu. Są one realizowane tradycyjnie na poligonach w pobliżu granicy z Koreą Północną, stanowiąc pokaz siły i współpracy sojuszniczej. W działaniach biorą udział maszyny F-15K, KF-16, F-35 oraz dobrze znane polskim czytelnikom FA-50.

W związku z tragicznym wydarzeniem władze Republiki Korei zarządziły szczegółowe dochodzenie i powołanie komisji, która zbada przyczyny zdarzenia. Nieoficjalnie, spowodowały je błędy we wskazaniu celu. Efektem jest 15 poszkodowanych osób, w tym 7 poważnie rannych, trzy budynki i liczne obiekty infrastruktury zostały uszkodzone. Mieszkańców ewakuowano do czasu usunięcia niewybuchów oraz szczątków amunicji. W reakcji na szkody materialne i rannych, burmistrz Pocheon Paek Young Hyeun zażądał od wojska wstrzymania wszelkich ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji do czasu wyjaśnienia przyczyn tego wypadku i wprowadzenia procedur naprawczych.

