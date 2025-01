Korea Południowa z kolejnym sukcesem eksportowym. Irak kupuje śmigłowce

KAI dostarczy śmigłowce irackiemu rządowi do marca 2029 roku. Umowa ta odzwierciedla zainteresowanie Iraku wzmocnieniem swoich zdolności obronnych i operacyjnych jednocześnie dywersyfikując kierunki dostaw, odchodząc stopniowo od rosyjskiej technologii.

KUH Surion, to średni śmigłowiec wielozadaniowy, który jest w służbie armii południowokoreańskiej od 2012 roku. Zaprojektowany z myślą o rodzimych siłach zbrojnych, Surion wykonuje szereg misji, w tym szturmowe, transport ładunków i transport żołnierzy. Obecnie Korea Południowa użytkuje ponad 200 tych śmigłowców.

KAI podkreśliło, że eksport KUH stanowi znaczące osiągnięcie dla firmy, która pracuje nad rozszerzeniem swojej obecności na międzynarodowych rynkach obronnych.

Korea Południowa stale pozycjonuje się jako kluczowy gracz w globalnym eksporcie obronnym, a KUH Surion staje się centralnym elementem jej oferty.

Umowa jest również zgodna z szerszymi wysiłkami Iraku na rzecz modernizacji jego armii w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem w regionie. Oczekuje się, że śmigłowce zwiększą elastyczność operacyjną irackich wojsk, wspierając misje od transportu wojsk po pomoc w przypadku katastrof.

Surion jest częścią szerszego portfolio eksportowego Korei Południowej w dziedzinie obronności, które w ostatnich latach odnosi coraz większe sukcesy. Partnerstwo KAI z Irakiem jest następstwem szeregu głośnych kontraktów obronnych, w tym eksportu odrzutowców szkoleniowych i innych platform wojskowych do krajów na całym świecie.

Irak intensyfikuje zakupy uzbrojenia z Korei Południowej, co raz bardziej kosztem tego rosyjskiego, który do niedawna był trzonem irackich wojsk. Zakup koreańskich śmigłowców to nie pierwsze uzbrojenie pozyskane w Seulu. We wrześniu 2024 roku południowokoreańska firma LIG Nex1 podpisała kontrakt o wartości 2,8 miliarda dolarów na dostawę średniego zasięgu systemów obrony powietrznej M-SAM II Cheongung II do Iraku.

W przeszłości Irak nabywał znaczące ilości rosyjskiego sprzętu wojskowego. Przykładowo, w 2012 roku podpisano umowy na zakup rosyjskiej broni o wartości 4,2 miliarda dolarów, co uczyniło Rosję jednym z największych dostawców uzbrojenia dla Iraku. Jednak już w listopadzie 2012 roku Irak anulował te umowy z powodu obaw o korupcję.

Chociaż Irak nie ogłosił oficjalnie rezygnacji z rosyjskiego uzbrojenia, obecne działania wskazują na dywersyfikację źródeł dostaw sprzętu wojskowego, z rosnącym udziałem Korei Południowej. Może to sugerować stopniowe zastępowanie rosyjskiego uzbrojenia koreańskim.