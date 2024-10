Ich stan jest tragiczny. Problemy z amerykańskimi Bradleyami dla Grecji

W czerwcu tego roku pojawiły się informacje, że grecka armia ma zamiar pozyskać 164 wozy bojowe M2A2 Bradley (TOMA) z tego też powodu grecka delegacja gościła w USA, by dokonać inspekcji magazynu sprzętu w Camp Shelby w stanie Missisipi. Tam przedstawiciele dokonali inspekcji Bradley IFV, wybierając 62 sztuki w ramach programu Excess Defense Articles (EDA). Grecja miała sfinansować naprawę i renowację tych pojazdów bojowych.

Jednak jak się okazuje, oferowane amerykańskie wozy są w złym stanie technicznym jak przekazał w rozmowie z portalem Defence Review minister obrony Grecji. Według niego renowacja pojazdów każdego z osobna ma kosztować 8 milionów euro, czyli mniej więcej tyle ile nowy wóz. Praktycznie przy koszcie około 8 milionów euro za sztukę, zakup 200 M2A2 Bradley (TOMA) wymagałby około 1,6 miliarda euro. Minister nie ujawnił, co w tych wozach jest do renowacji, ale sądząc po kosztach to zapewne wszystko.

The terrible condition of the American M2A2 Bradley armored fighting vehicles offered to the Greek Army was revealed by the Greek Minister of National Defense Nikos Dendias. The cost of the reconstruction work is to amount to 8 million euros per vehicle. The Ministry of Defense… pic.twitter.com/VuaNhyC6Rf— Junsupreme (@RyszardJonski) October 14, 2024

Dlatego strona grecka uważa, takie koszty za absurd, by przeznaczyć takie pieniądze na renowację tych pojazdów bojowych. Takie same wnioski wyciągnięto w odniesieniu do 102 bojowych wozów piechoty Bradley, które Grecji zaproponowano do zakupu po niskiej cenie z zapasów BAE Systems.

Stany Zjednoczone zaoferowały Bradleye wraz z innym sprzętem wojskowym jako gest dobrej woli w zamian za wsparcie Grecji w dostarczaniu infrastruktury i obiektów do użytku armii USA. W związku z tym Stany Zjednoczone bezpłatnie przekazały setki opancerzonych pojazdów M1117, okręty patrolowe i śmigłowce OH-58 Kiowa. Jednak wysoki koszt naprawy Bradleyów wywołał pytania o wartość tej pomocy. Dodatkowo Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczyć 4 wojskowe samoloty transportowe C-130 i 4 okręty przybrzeżne Freedom. Jednak umowy te nie zostały jeszcze zrealizowane.