Zełenski chciałby porozmawiać z Trumpem o wstrzymanych dostawach rakiet

O (ewentualnej) rozmowie telefonicznej z Trumpem Zełenski poinformował podczas konferencji prasowej, przebywając w duńskim Aarhus. Zełenski przyjechał do Danii z tradycyjną już misją – z prośbą o wsparcie.

Zełenski zapytał: „A co z naszymi dwustronnymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi i tym wsparciem? Mam więc nadzieję, że jutro lub w najbliższych dniach porozmawiam o tym z prezydentem Trumpem”.

Podkreślił, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ są „pewne kwestie”, których Europa niestety nie może rozwiązać w tej chwili. Według Zełenskiego chodzi o pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, jak i same systemy. Tyle ukraińska agencja Interfax.

Francuska – AFP, powołując się na swoje (zanimizowane) źródło w ukraińskim rządzie, poinformowała, że trwają przygotowania do telerozmowy Zełenski–Trump.

„Przygotowywana jest rozmowa, mamy nadzieję, że odbędzie się w piątek, ale wszystko zależy od harmonogramów obu prezydentów” – twierdzi źródło, nieco zrównując obu polityków, bo Zełenski jest proszącym o rozmowę i jako taki zawsze winien być gotowy do rozmowy z Trumpem.

Prezydent Ukrainy po raz kolejny oświadczył, że gotów jest spotkać się z Władimirem Putinem, by rozmawiać o zakończeniu wojny. Przypomnijmy, że Putin uważa, że takie spotkanie może tylko wieńczyć koniec dwustronnych negocjacji, a – jak wiadomo – w Stambule odbyły się dopiero dwie tury rozmów. Gdyby nie uzgodniono tam wymiany jeńców i ciał poległych żołnierzy, to można byłoby stwierdzić, że w zasadzie nie zaowocowały one czymś szczególnie przełomowym na drodze do zakończenia wojny.

Putin i Trump rozmawiali o sytuacji w Iranie, Syrii i na końcu o Ukrainie

Inicjatywa tego czwartkowego teledialogu – trzeba to podkreślić – wyszła od prezydenta Rosji. To szósta rozmowa telefoniczna (oficjalnie potwierdzona) między Putinem a Trumpem w czasie drugiej kadencji obecnego prezydenta USA.

Jak przekazał angielskojęzyczny portal Kyiv Independent, podczas tej rozmowy Putin stwierdził, że „Rosja będzie nadal dążyć do realizacji swoich celów” w wojnie przeciwko Ukrainie — poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Trwająca godzinę rozmowa obu prezydentów koncentrowała się na wojnie Rosji z Ukrainą oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Bloomberg wprost stwierdza: „Kreml sygnalizuje, że rozmowa Putina z Trumpem nie przyniosła większych postępów w sprawie Ukrainy”. Agencja cytuje wspomnianego Uszakowa, który przekazał dziennikarzom, że „Donald Trump ponownie poruszył kwestię jak najszybszego zakończenia działań zbrojnych”.

I na koniec zostały rosyjskie media. Ściślej ujmując – komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej prezydenta Federacji Rosyjskiej, autorstwa Jurija Uszakowa. Pominąłem inwokacyjne grzeczności...

„Sytuacja wokół Iranu i całego Bliskiego Wschodu została omówiona szczegółowo. Strona rosyjska podkreśliła znaczenie rozwiązywania wszystkich kwestii spornych, nieporozumień i sytuacji konfliktowych wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Uzgodniono, że kontakty w tej sprawie będą kontynuowane między departamentami polityki zagranicznej, ministerstwami obrony i między asystentami prezydenta.

Poruszono także najnowsze wydarzenia w Syrii. Strony rosyjska i amerykańska będą kontynuować dialog w tej sprawie w podobny sposób.

Oczywiście poruszono kwestię ukraińską. Donald Trump ponownie poruszył kwestię szybkiego zakończenia działań zbrojnych. Władimir Putin ze swojej strony zauważył, że nadal poszukujemy politycznego rozwiązania konfliktu w drodze negocjacji. Poinformował o postępach we wdrażaniu porozumień humanitarnych, które osiągnięto podczas drugiej rundy bezpośrednich kontaktów rosyjsko-ukraińskich w Stambule. Odnotował również gotowość strony rosyjskiej do kontynuowania procesu negocjacyjnego.

Nasz prezydent powiedział również, że Rosja osiągnie swoje cele, to znaczy, że wyeliminuje dobrze znane przyczyny źródłowe, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, do obecnej ostrej konfrontacji. Rosja nie wycofa się z tych celów.

W ramach wymiany opinii na temat spraw dwustronnych potwierdzono wzajemne zainteresowanie realizacją szeregu obiecujących projektów gospodarczych, w szczególności w dziedzinie energetyki i eksploracji kosmosu.

Podsumowując, chciałbym zauważyć, że rozmowa prezydentów, jak zawsze, przebiegała na tych samych falach, była szczera, rzeczowa i konkretna, a prezydenci, co naturalne, będą kontynuować komunikację w najbliższej przyszłości”.