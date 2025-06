Rozmowy w Stambule trwały raptem 60 minut. Ukraina przekazała Rosji memorandum

Rosyjskie agencje informacyjne podały, że dokument otrzymał doradca Kremla Władimir Miedinski (ukrainskiego pochodzenia), który stoi na czele delegacji Federacji Rosyjskiej. Oto pełen tekst dokumentu za podanym źródłem. Uwaga: pisownia dokumentu skorygowana do zasad języka polskiego, punktowanie – odredakcyjne, dla bardziej wyrazistej prezentacji treści.

Kluczowe zasady umowy i procesu negocjacyjnego

„Całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni w powietrzu, na lądzie i na morzu jako niezbędny warunek wstępny i warunek wstępny negocjacji pokojowych.

Środki budowy zaufania: rozwiązywanie problemów humanitarnych: bezwarunkowy powrót wszystkich deportowanych i nielegalnie przesiedlonych ukraińskich dzieci. Wymiana wszystkich więźniów na zasadzie „wszyscy za wszystkich”. Uwolnienie przez Rosję wszystkich cywilnych zakładników.

Brak powtórzenia się agresji: celem negocjacji jest przywrócenie trwałej podstawy pokoju i bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że agresja się nie powtórzy.

Gwarancje bezpieczeństwa i zaangażowanie społeczności międzynarodowej: Ukraina musi otrzymać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Strony zaproszą społeczność międzynarodową do udziału w negocjacjach i udzielą gwarancji, aby zapewnić wdrożenie porozumień.

Suwerenność: Ukraina nie podejmuje zobowiązań zachowania neutralności. Państwo może zdecydować się na członkostwo w społeczności euroatlantyckiej i dążyć do członkostwa w UE. Członkostwo Kijowa w NATO zależy od konsensusu w ramach Sojuszu. Nie można nakładać żadnych ograniczeń na liczebność, rozmieszczenie lub inne parametry ukraińskich Sił Obronnych, a także na rozmieszczenie wojsk zaprzyjaźnionych państw na terytorium Ukrainy.

Kwestie terytorialne: zdobycze terytorialne osiągnięte przez Federację Rosyjską od lutego 2014 r. nie są uznawane przez społeczność międzynarodową. Linia kontaktu jest punktem wyjścia do negocjacji. Kwestie terytorialne omawiane są dopiero po całkowitym i bezwarunkowym zawieszeniu broni.

Sankcje: niektóre ograniczenia nałożone na Rosję mogą zostać zniesione, ale etapami i stopniowo, z mechanizmem odnawiania sankcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zamrożone rosyjskie aktywa państwowe są wykorzystywane do odbudowy Ukrainy lub pozostają zamrożone do czasu wypłaty reparacji.

Wdrażanie umów: jasna, zrównoważona i możliwa do osiągnięcia mapa drogowa wdrażania i egzekwowania umów.

Następnym krokiem jest uzgodnienie zawieszenia broni i ustalenie porządku spotkania przywódców

Po spotkaniu w Stambule strony będą kontynuować negocjacje, które będą koncentrować się na całkowitym i bezwarunkowym zawieszeniu broni: jego warunkach i monitorowaniu;

• środki budowy zaufania;

• przygotowywanie i uzgadnianie programu rozmów przyszłych liderów na temat kluczowych kwestii;

• negocjacje odbędą się z udziałem Stanów Zjednoczonych i Europy.

Zawieszenie broni

• Całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni w powietrzu, na lądzie i na morzu przez co najmniej 30 dni (z możliwością przedłużenia co 30 dni) jako niezbędny warunek wstępny i przesłanka negocjacji pokojowych.

• Monitorowanie zawieszenia broni, prowadzone przez Stany Zjednoczone i wspierane przez państwa trzecie.

Środki budowy zaufania

Po udanej wymianie jeńców wojennych, która odbyła się w wyniku negocjacji w Stambule, strony kontynuują proces wymiany wszystkich jeńców wojennych (zasada „wszyscy za wszystkich”).

Porozumienie w sprawie bezwarunkowego powrotu przez Federację Rosyjską wszystkich deportowanych i przesiedlonych dzieci ukraińskich, a także uwolnienia wszystkich więźniów cywilnych. Środki te powinny mieć zastosowanie do wszystkich kategorii osób wymienionych w wykazie, począwszy od lutego 2014 r.

Spotkanie liderów

Przywódcy Ukrainy i Rosji spotkają się, aby uzgodnić kluczowe aspekty ostatecznego rozwiązania pokojowego.

Kluczowe kwestie porozumienia pokojowego, które muszą zostać uzgodnione przez przywódców:

• trwałe i całkowite zaprzestanie działań wojennych: warunki, monitoring, sankcje za naruszenia; • gwarancje bezpieczeństwa i niepowtórzenia agresji; • kwestie terytorialne; • gospodarka, odszkodowania, odbudowa Ukrainy; • sankcje za złamanie porozumienia pokojowego; • procedura zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego.”

W depeszy Polskiej Agencji Prasowej podano

W Stambule zakończyły się w poniedziałek rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji w sprawie możliwości zakończenia wojny na Ukrainie; spotkanie trwało około godziny – poinformowała agencja AFP, powołując się na tureckie źródła dyplomatyczne.

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że strona ukraińska przekazała stronie rosyjskiej listę z nazwiskami ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone do Rosji, a Kijów oczekuje ich powrotu do domu. Zaznaczył, że powrót ukraińskich dzieci jest integralną częścią porozumienia dotyczącego sprawiedliwego i trwałego pokoju. „Czekamy na odpowiedź. Piłka jest po stronie Rosji. Ważne nie są słowa, ale czyny” – oznajmił Jermak.

Druga runda rozmów w Stambule: wszystkie ustalenia▪️ Rosja odmówiła zawieszenia broni oraz spotkania przywódców — poinformował @rustem_umerov .▪️ Moskwa wysunęła swoje dawne żądania dotyczące czterech obwodów — podaje @axios .▪️ Ukraina otrzymała za pośrednictwem Turcji…

Kilka zdań komentarza

Było pewne, że Rosja nie przystanie najważniejsze warunki stawiane przez Ukrainę. Poza tym, że nie spodobało się jej to, iż dokument ukraiński sporządzono wyłącznie w językach angielskim i ukraińskim.

Wszystkie jego składowe były wielokrotnie artykułowane przez Ukrainę, więc dla Rosji nie są one nowością. Bazując dotyhczasowym rosyjskim podejściu do negocjacji i zakończenia wojny, należy założyć, że w dajacej się przewidzieć perspektywie większość z warunków przedstawionych przez Kijów jest nie do zaakceptowania przez Moskwę – przynajmniej na obecnym etapie i przy potencjale obecnej presji (sojuszników Ukrainy, a USA w szczególności) na Kreml.

Wydaje się, że ukraiński atak dronowy na rosyjskie lotniska z bazującymi na nich bombowcami strategicznymi zradykalizuje Rosję w działaniach wojennych, co mogłoby oznaczać nie skrócenie, lecz przedłużenie wojny i postawienie w stan niepewności dalszego przebiegu rozmów rosyjsko-ukraińskich. Samo to, że trwały one tylko godzinę, pokazuje, że daleko jest do wstępnego porozumienia, które mogłoby dawać szanse, że negocjacje pokojowe będą takimi w swej istocie, a nie są elementem gry politycznej jednej lub drugiej strony, lub i obu...

