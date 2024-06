Będzie kolejny użytkownik po Ukrainie używający amerykańskich wozów Bradley. Grecja postawi na amerykańskie wozy

Grecka armia przymierza się do pozyskania od strony amerykańskiej pokaźnej liczby 164 wozów bojowych M2A2 Bradley ODS-SA, jest to co prawda mniej niż pierwotnie planowano, czyli 350 sztuk, o które Grecja starała się kilka lat. Mimo wszystko jednak będzie, to na pewno pewne wzmocnienie greckiej armii, która przecież przekazała pewną liczbę Ukrainie swoich wozów BWP-1.

Z tego też powodu grecka komisja składająca się z greckich oficerów, którym towarzyszyli urzędnicy Ambasady Amerykańskiej i wojskowi amerykańscy dokonali przeglądu dostępnych pojazdów i odwiedzili potem zakłady BAE Systems w Teksasie i tam wybrali dodatkowe 102 pojazdy z magazynu firmy. Pierwsze 62, zostaną dostarczone bezpłatnie, natomiast pozostałe 102 zostaną zakupione z drugiej ręki po niskiej cenie od BAE Systems.

Celem armii greckiej jest wyposażenie czterech batalionów w Bradley M2A2 w zachodniej Tracji. Według greckich mediów wszystkie 164 Bradleye są używane i zostaną zmodernizowane, aby osiągnąć poziom mniej więcej odpowiadający M2A3 lub A4. Te ulepszenia będą miały miejsce w USA lub Grecji. Greckie media sądzą, że na liczbie 164 wozów może się nie skończyć i będzie ich w przyszłości więcej, pytanie tylko brzmi czy potrzeby Ukrainy jeśli chodzi o te wozy, co sieją spustoszenie na froncie, nie będą większe. Ukraina miała już otrzymać 190 wozów M2A2 i jak można sądzić, po zakończeniu wojny poprosi o kolejne, aby odbudować swoją armię, chyba że pójdzie w kierunku niemieckich wozów.