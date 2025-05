Spis treści

Strzelanie z Gladiusów na poligonie w Ustce

Nowy tydzień rozpoczął się intensywnie dla żołnierzy z 18. Brygady Artylerii z Nowej Dęby. Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyły się strzelania z bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Jest to sprzęt przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów na dystansie przekraczającym 100 km oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych FT-5 Łoś. Te bezzałogowce mogą osiągnąć pułap około 5 km i działać w odległości nawet 180 km od operatora.

W przypadku Gladiusów rolę efektorów pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U, które są zintegrowane z używanym przez armię systemem kierowania ogniem TOPAZ. Ta amunicja krążąca ma zasięg wynoszący blisko 100 km i może poruszać się z prędkością sięgającą 120 km/h. BSP-U - w zależności do rodzaju pełnionej misji - może zostać wyposażony w głowicę kumulacyjną lub odłamkowo-burzącą o masie 5 kg. Oprócz wspomnianych elementów w skład bateryjnego modułu wchodzą również wozy wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej, inne pojazdy, a także zapas uderzeniowych BSP-U.

💥 Na poligonie w Ustce odbyły się strzelania modułów #Gladius z 18 Brygady Artylerii. Ćwiczenia sprawdzały możliwości systemu i doskonaliły umiejętności żołnierzy. To ważny krok w rozwoju potencjału bojowego brygady i modernizacji polskiej artylerii. 🇵🇱💪 pic.twitter.com/woZTY4g5Sx— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) May 19, 2025

Polska modernizuje swoją artylerię

Polska armia otrzymuje Gladiusy na mocy umowy podpisanej 6 maja 2022 pomiędzy Agencją Uzbrojenia, Ministerstwem Obrony Narodowej i spółką wiodąca GRUPY WB – WB Electronics S.A. o wartości około dwóch miliardów złotych brutto. Umowa, oprócz dostawy czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius obejmowała także pakiety logistyczne oraz szkoleniowe.

18. Brygada Artylerii jako pierwsza zaczęła otrzymywać elementy tego systemu. Dostawy rozpoczęły się w grudniu 2022 roku i zakończyły w 2024 roku. W tym też roku ruszyło przekazywanie części drugiego modułu do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Sprzęt bazujący na doświadczeniach wyniesionych z eksploatacji bezzałogowców FlyEye oraz amunicji krążącej Warmate można zaliczyć do jednych z najnowocześniejszych elementów uzbrojenia w polskiej armii, które wprowadzono w ramach intensywnej modernizacji artylerii i systemów rażenia precyzyjnego.

Z punktu widzenia operacyjnego Gladius jest istotnym krokiem w kierunku uniezależnienia się od klasycznych środków ogniowych w scenariuszach nasyconych działaniami przeciwnika – szczególnie w środowisku A2/AD. System ten może prowadzić uderzenia wyprzedzające, eliminować stanowiska dowodzenia, artylerię przeciwnika, pojazdy opancerzone czy systemy OPL, jednocześnie zachowując wysoką mobilność i odporność na oddziaływanie systemów walki radioelektronicznej.