Estończycy chwalą się polskim uzbrojeniem. Używali Pioruna w czasie ćwiczeń

Polska zbrojeniówka ma różne produkty, którymi może się pochwalić na świecie, a które nie ustępują konstrukcjom zachodnim. Nic więc dziwnego, że jak jakaś armii chwali się użytkowaniem broni produkcji polskiej, to możemy czuć pewną dumę.

Ministerstwo Obrony Estonii na platformie X opublikowało zdjęcie, na którym widać żołnierza rezerwy, który trzyma na ramieniu polskiej produkcji Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun. Pioruny jak czytamy w komunikacie, były wykorzystywane przez żołnierzy rezerwy, który podnosili swoje umiejętności w ćwiczeniach.

For the first time, Estonian 🇪🇪 reservists upgraded their skills with the newly acquired PIORUN ⚡️ short-range air defence system. These Polish-made 🇵🇱 MANPADS can hit targets up to 6.5 km away and can be operated during night time. pic.twitter.com/t6MbWDhYMp— MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 1, 2024

Estonia zamówiła polskie Pioruny we wrześniu 2022 roku. Kontrakt miał obejmować 100 mechanizmów startowych i 300 pocisków o wartości 103 mln euro brutto. Dostawy rozpoczęły się w ostatnich dniach 2023 roku i mają zostać zrealizowane do końca roku 2025.

Polska także użytkuje polskiej produkcji Pioruny. W grudniu 2016 roku, Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło umowę na zakup 1300 pocisków i 420 zestawów startowych za 932,2 mln zł brutto. A w czerwcu 2022 roku, stworzono aneks do umowy z 20 grudnia 2016 r., z firmą, który rozszerza zamówienia o kolejnych ok. 3500 pocisków i 600 zestawów startowych za ok. 3,5 mld zł brutto.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie systemu Grom. Jest to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km. Piorun waży około 16,5 kg z wyrzutnią i mierzy 1,6 m długości.

Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie.