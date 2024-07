Brytyjskie Herculesy znajda nowego właściciela? Potencjalny nabywca to Turcja

Według informacji podanych przez Janes, chodzi o zamówienie liczące 12 z 14 wycofanych Hecluesów dla Tureckich Sił Powietrznych. Pewne jest to, co próbowały stworzyć nadzieje pewne media, że samoloty nie trafią na Ukrainę. Według Bulgarian military sprzedaż miałby obejmować jeden samolot C-130J i 13 samolotów C-130J-30. Turcja obecnie używa 10 – A400M; 17 – C-130B/E; 41 - CN235

Portal Janes potwierdził kilka tygodni temu, że większość samolotów C-130J, które Królewskie Siły Powietrzne (RAF) wycofały z eksploatacji w marcu 2023 r., ma teraz nowy dom, choć nie udało się zidentyfikować klienta. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w tej kwestii milczy. Według portalu zainteresowanie także wyraziła Grecja, która obecnie używa 8 – C-27J; 7 – C-130B/H; 2 - King Air 350.

Osiem samolotów C-130J wycofanych w 2015 r. zostało już nabytych przez Bangladesz (pięć), Bahrajn (dwa) i Marynarkę Wojenną USA (jeden).

W czerwcu ubiegłego roku Wielka Brytania oficjalnie pożegnała brytyjskie C-130 Hercules po tym, gdy dotarł do kraju w połowie maja ostatni zamówiony A400M. A400M zastępują całkowicie flotę brytyjskich C-130J. W przeglądzie obronnym z 2021 roku Wielka Brytania ogłosiła, że flota 14 egzemplarzy C-130J (1 - C130J i 13 – C130J-30) zostanie wycofana na rzecz wspomnianych A400M. Powodem takiej decyzji są oszczędności. Jak można było się domyśleć, w kraju spotkało się to z dużym sprzeciwem.

C-130J-30 Super Hercules to czterosilnikowy turbośmigłowy wojskowy samolot transportowy. C-130J-30 to modernizacja C-130 Hercules, zawierająca nowe silniki, kabinę załogi i inne systemy. Przede wszystkim jednak została wyposażona we w pełni cyfrową awionikę z wielofunkcyjnymi ekranami zamiast klasycznych wskaźników. Znacznie ułatwiło to obsługę i oprawiło komfort pracy załogi. Samolot może przewozić 128 żołnierzy lub 92 spadochroniarzy. Wersja C-130J-30 Super Hercules jest wydłużona o 30 metrów od swojej podstawowej wersji C-130J tym samym umożliwiając przewóz w przestrzeni ładunkowej dwóch dodatkowych palet ze sprzętem. Ładowność maksymalna samolotu wynosi 20 ton. Samolot może osiągnąć pułap 8000 m, a jego prędkość maksymalna wynosi 660 km/h, a jego zasięg do 3147 m o maksymalnej normalnej ładowności. Samoloty są używane przez takie kraje jak: Australia, Dania, Francja, Indie, Irak, Izrael, Kanada, Katar, Korea Południowa, Niemcy, Norwegia, Oman, Stany Zjednoczone, Tunezja, Wielka Brytania czy Włochy.