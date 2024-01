Kosiniak-Kamysz zachęcił też wszystkie jednostki wojskowe w kraju i w Polskich Kontyngentach, aby "włączyć się w tę piękną akcję". "Razem możemy zrobić więcej dla tych, którzy potrzebują wsparcia!" - dodał wicepremier. Wpis zakończył symbolem czerwonego serca. Wojsko Polskie weźmie udział po raz pierwszy od 2015 roku w akcji WOŚP.

Także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zachęcił funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, policji, służby ochrony państwa czy Straży Granicznej do „aktywnego udziału w tegorocznej akcji”.

W ramach WOŚP Ministerstwo Obrony Narodowej, że będzie można wylicytować obiad w stołówce żołnierskiej z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i specjalne zaproszenie na obchody Święta Wojska Polskiego.

WOJSKO ĆWICZY NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT W AKCJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

@SztabGenWP włącza się do akcji #WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy ❤️ Zachęcamy do wsparcia #WOŚP i licytacji monety pamiątkowej gen. Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska PolskiegoLink do aukcji👉 https://t.co/5rp3v36r6a pic.twitter.com/TuRlCrXXxy— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 24, 2024

PKW EUFOR stacjonujący w Bośni i Hercegowinie przyłącza się do akcji #WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy ❤️Zachęcamy do wsparcia #WOŚP i licytacji zestawu pamiątkowego, który symbolizuje zaangażowanie w misję oraz podkreśla jedność i lojalność wśród żołnierzy. To nie tylko… pic.twitter.com/RgX4R7u9uB— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 24, 2024

Każda pomoc, nawet najmniejsza, ma znaczenie i może mieć ogromny wpływ na czyjeś życie, dlatego nie czekaj na innych i bądź katalizatorem pozytywnych zmian. Licytacja dla WOŚP trwa - weź w niej udział i pokaż, że zależy Ci na lepszym jutrze innych. Więcej: https://t.co/SUcg8HpL1s pic.twitter.com/aLIcQoPLE9— Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) January 24, 2024

PKW Rumunia również przyłącza się do akcji #WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy ❤️Zachęcamy do wsparcia #WOŚP i licytacji zestawu gadżetów przekazanych przez żołnierzy stacjonujących w Rumunii.Link do aukcji ➡️ https://t.co/uh7ODpU6X9#wojskoGRAzWOŚP #wosp2024 pic.twitter.com/5bqI2CmJVn— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 23, 2024

📢#wojskoGRAzWOŚP ❤️Żołnierze wracają do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy‼️ 32. Finał #WOŚP odbędzie się już 28 stycznia. #WojskoPolskie 🇵🇱, które zawsze bardzo chętnie włączało się do akcji i cieszyło się w niej sporym zainteresowaniem, znowu jest „w grze”.… pic.twitter.com/tonx7vz5RG— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 18, 2024

Ponadto przypomniano inne aukcje organizowane przez wojsko. "Wojsko na aukcje wystawia to, co najciekawsze i to co, na co dzień jest trudniej dostępne. Są nie tylko unikalne przedmioty, jak np. coiny i ryngrafy dowódców, czy wojskowe oznaki i odznaki, ale też atrakcyjne przygody. Dzięki takim voucherom licytujący będą mogli wygrać m. in. skoki ze spadochronem, wyjście okrętem w morze, szkolenie pod okiem żołnierzy wojsk specjalnych, lot samolotem wojskowym, przejażdżkę czołgiem, szkolenie na nowoczesnym symulatorze, wojskowe nurkowanie, treningi z wojskowymi olimpijczykami, dzień w wojskowej stadninie koni, wyjątkową wycieczkę po Warszawie i wiele, wiele innych" - czytamy.

Podczas orkiestry na parkingu przy błoniach warszawskiego stadionu Narodowego ma być natomiast zorganizowana "strefa wojskowa". "Każdy będzie mógł porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć trochę wojskowego sprzętu i zjeść wojskową grochówkę. Ponadto, żołnierze będą obecni w specjalnym namiocie medycznym. Będą tam uczyć podstaw pomocy medycznej, ale też zaprezentują jak to wygląda w warunkach polowych. Na finale nie może zabraknąć orkiestry wojskowej – usłyszymy ją podczas specjalnego biegu "Policz się z cukrzycą" - informuje MON.

Żołnierze WP obecni będą także w na lokalnych finałach WOŚP w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego kraju. "Będą koncerty orkiestr wojskowych, pokazy sprzętu wojskowego, wojskowe biegi i zawody, żołnierze będą także uczyć pomocy medycznej i zaproszą na wojskową grochówkę. Wybór miast i lokalizacji jest szeroki. W Gdyni - Akademia Marynarki Wojennej zorganizuje dzień sportowo-rekreacyjny, w Dęblinie w Lotniczej Akademii Wojskowej i w Warszawie w Wojskowej Akademii Medycznej odbędą się charytatywne koncerty orkiestr wojskowych. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na pikniki wojskowe i historyczne. Jednostki wojskowe włączają się do lokalnych stref WOŚP w kilkudziesięciu miejscach w Polsce – będziemy m. in. w Opolu, Poznaniu, Łomży, Nowym Dworze Maz., Koszalinie, Olsztynie, Elblągu, Mińsku Maz., Gołdapi, Będzinie, Suwałkach i wielu innych" - zapowiada MON.

Jak zaznaczono, w akcje zaangażują się także żołnierze służący na misjach zagranicznych. "Praktycznie wszędzie tam, gdzie są polscy żołnierze będą akcenty związane z orkiestrą. Zagramy m. in. na Łotwie, w Kosowie, Iraku, Rumunii, Turcji, czy Estonii" - czytamy.

Tematem zaplanowanego na 28 stycznia 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.

PTM/PAP