Szanowny Towarzysz Kim Dzong Un krytykuje… Chiny!

To się podziało! Aż trudno w to uwierzyć, ale… Korea Północna wyraziła sprzeciw i krytykę wobec chińskich planów instalacji urządzeń nadawczych w pobliżu granicy - podała w niedzielę (25 sierpnia) agencja Kyodo, powołując się na wiadomość e-mail adresowaną do międzynarodowej organizacji telekomunikacyjnej. Agencja pisze, że obecny stan stosunków nie wydaje się być „normalny”.

i Autor: pixabay.com