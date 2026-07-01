"Polska jest naszą drugą ojczyzną". Wzruszające podziękowania rodziców Michaela Ollisa

Za nami Warszawskie Targi Obronne.

W ich trakcie przyznawano Złote Gardy.

Jednym z wyróżnionych był amerykański żołnierz Michael Ollis.

Jego rodzice przysłali nam poruszające podziękowania.

– Jesteśmy ogromnie zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody. To wielki honor dla naszej rodziny – tak rozpoczęli swoje przesłanie Linda i Bob Ollisowie. Mówili spokojnie, ale nie kryli wzruszenia. Dziękowali wszystkim, którzy od lat pielęgnują pamięć o ich synu – amerykańskim żołnierzu, który w 2013 roku w Afganistanie oddał życie, ratując polskiego oficera Karola Cierpicę. Najbardziej poruszające były jednak słowa o Polsce. – Byliśmy w Polsce już pięć razy. To jest naszą druga ojczyzna - przyznali szczerze. Rodzice Michaela podkreślili, że z każdym kolejnym przyjazdem czuli coraz silniejszą więź z naszym krajem. To właśnie tutaj poznali ludzi, którzy nie pozwolili zapomnieć o ich synu. To tutaj spotykają Karola Cierpicę i jego rodzinę. To tutaj przekonali się, że ofiara Michaela nie została zapomniana.

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– Polska i Stany Zjednoczone wyznają te same wartości – demokrację i wolność. Łączą nas wspólne cele - mówili.

Chwila, która zmieniła dwa życia

28 sierpnia 2013 roku talibowie przeprowadzili zmasowany atak na bazę Ghazni w Afganistanie. Po eksplozji samochodu pułapki do środka wtargnęli uzbrojeni napastnicy. Wśród żołnierzy broniących bazy byli Amerykanie i Polacy. Podczas walk ranny został polski oficer Karol Cierpica. Gdy w jego kierunku ruszył zamachowiec samobójca, sierż. szt. Michael H. Ollis nie zawahał się ani przez chwilę. Stanął między terrorystą a rannym polskim żołnierzem. Chwilę później nastąpiła eksplozja.

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Michael Ollis zginął, ratując życie Karola Cierpicy. Od tamtego dnia historia obu żołnierzy stała się symbolem najwyższego poświęcenia i prawdziwego znaczenia sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych.

„Ta historia będzie trwać wiecznie”

Podczas gali Złotych Gard nagrodę dla Lindy i Boba Ollisów odebrał ambasador USA w Polsce Tom Rose. W swoim wystąpieniu podkreślał, że historia Michaela Ollisa wykracza daleko poza wojskowe kroniki. – Długo po tym, gdy wszyscy zapomną nasze słowa, pamięć o Michaelu Ollisie i bohaterstwie Karola Cierpicy będzie żyła dalej - przekonywał. Ambasador mówił również, że czyn amerykańskiego żołnierza jest jednym z najpiękniejszych symboli przyjaźni między Polską i Stanami Zjednoczonymi, a więź, jaka narodziła się między rodziną Ollisów i Karolem Cierpicą, pokazuje prawdziwe znaczenie słowa „sojusz”.

Karol Cierpica, który odebrał Złotą Gardę osobiście, nie ukrywał wzruszenia. – To dla mnie wielki zaszczyt i ogromny honor. To dowód, że ta historia trwa – powiedział, odbierając statuetkę.

Te prestiżowe nagrody zostały rozdane po raz pierwszy podczas Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez Grupę ZPR i działający w jej ramach Portal Obronny.

Galeria poniżej: Uroczysta gala wręczenia nagród Portalu Obronnego – Złotych Gard