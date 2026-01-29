Nocny incydent na granicy. Obiekty z Białorusi w polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy ze środy na czwartek (28-29 stycznia), w godzinach nocnych, wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP odnotowały wlot do polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanych obiektów pochodzących z kierunku Białorusi. Jak podało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), „lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP”. Szybko podjęto działania prewencyjne, wprowadzając ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego.

Balony czy element wojny hybrydowej?

Na podstawie szczegółowych analiz, obejmujących „charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów”, DORSZ oceniło, że były to „najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi”. Mimo to, incydent został zakwalifikowany jako element działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska mierzy się na kierunku wschodnim. Tego typu zdarzenia są traktowane poważnie, a Siły Zbrojne RP pozostają w pełnej gotowości.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej: Czy Polacy mają powody do obaw?

Mimo incydentu, DORSZ uspokaja opinię publiczną. „Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w komunikacie. Wprowadzone ograniczenia w ruchu cywilnym miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia o stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji i przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, co ma gwarantować bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.

Reakcja na incydent: Gotowość Sił Zbrojnych RP

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej, Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną kraju. Incydent ten przypomina o ciągłej potrzebie monitorowania i reagowania na potencjalne zagrożenia, zwłaszcza w kontekście niestabilnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie. Działania DORSZ świadczą o profesjonalizmie i czujności polskiej armii w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą wojna hybrydowa.