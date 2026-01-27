Kluczowa inwestycja w Łomży. 18. Pułk Logistyczny z nowoczesną halą

Nowoczesna infrastruktura i sprawne zaplecze techniczne to krwiobieg każdej armii. We wtorek, 27 stycznia 2026 roku, w Łomży odbyła się uroczystość, która jest tego najlepszym dowodem. Z udziałem wiceministra obrony narodowej Pawła Bejdy, oficjalnie otwarto nową halę remontową w 18. Łomżyńskim Pułku Logistycznym. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla elitarnej „Żelaznej Dywizji”.

Uroczyste otwarcie i strategiczne znaczenie inwestycji

Ceremonia otwarcia zgromadziła przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwa Sił Zbrojnych RP oraz żołnierzy i pracowników cywilnych łomżyńskiej jednostki. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło poświęcenie obiektu oraz symboliczne przecięcie wstęgi. Wiceminister Paweł Bejda podkreślił, że sprawny sprzęt to podstawa bezpieczeństwa.

Wizyta wiceministra Pawła Bejdy była również okazją do spotkania z żołnierzami i zapoznania się ze specyfiką służby w łomżyńskiej jednostce. Swoje wrażenia podsumował on we wpisie na platformie X, gdzie napisał:

„Sprzęt musi być sprawny i gotowy do użycia - zawsze - w każdych warunkach. Dziś w 18. Łomżyńskim Pułku Logistycznym uroczyście otworzyliśmy nową halę remontową - nowoczesną - mającą wpływ na gotowość bojową. Szybsze obsługi, lepsze zaplecze techniczne to realne wsparcie dla @Zelazna_Dywizja. Silna logistyka = sprawne wojsko = bezpieczna Polska”.

Nowo otwarta hala to obiekt, który stanowi istotne zwiększenie zdolności do realizacji obsług i napraw sprzętu wojskowego. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby dynamicznie modernizowanych Sił Zbrojnych RP, a w szczególności jednostek wchodzących w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Inwestycja pozwala na prowadzenie zaawansowanych prac technicznych w warunkach spełniających najwyższe standardy, co do tej pory było znacznie utrudnione.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz: „Fundament skuteczności Sił Zbrojnych”

Choć nieobecny osobiście, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do uczestników uroczystości specjalny list, który odczytał wiceminister Bejda. Szef MON podkreślił w nim fundamentalną rolę, jaką odgrywa logistyka wojskowa.

„Wasza codzienna, ciężka praca w zapleczu logistycznym jest jednym z fundamentów skuteczności całych Sił Zbrojnych. Bez Waszego profesjonalizmu, zaangażowania i kompetencji najnowocześniejszy sprzęt byłby bezużyteczny. Każdy specjalista jest nieodzownym ogniwem w łańcuchu wzmacniania obronności naszego państwa” – napisał wicepremier.

Nowa hala remontowa – skok technologiczny dla „Żelaznej Dywizji”

18. Łomżyński Pułk Logistyczny jest kluczową jednostką wsparcia dla 18. Dywizji Zmechanizowanej, znanej jako „Żelazna Dywizja”. To jeden z najnowszych i najsilniejszych związków taktycznych Wojska Polskiego, którego zadaniem jest obrona wschodniej flanki NATO. Nowa hala remontowa to dla tej formacji prawdziwy skok technologiczny. Umożliwia ona realizację skomplikowanych napraw i obsług, które do tej pory wymagały transportowania sprzętu do odległych ośrodków lub były realizowane w warunkach polowych.

Nowoczesny obiekt to wymierne korzyści, które bezpośrednio wpływają na potencjał obronny kraju. Do najważniejszych należą:

Możliwość szybkiej diagnostyki i naprawy skraca czas, w którym sprzęt jest wyłączony z użytku.

Szybsze przywracanie gotowości bojowej maszyn oznacza, że jednostki mogą sprawniej reagować na potencjalne zagrożenia.

Sprawny sprzęt to fundament gotowości każdej jednostki wojskowej.

Nowoczesne, dobrze wyposażone stanowiska to także lepsze i bezpieczniejsze warunki dla żołnierzy i pracowników cywilnych.