Szef MON o wzmacnianiu bezpieczeństwa. "Łączymy siłę wojska, wsparcie dla firm i bezpieczeństwo każdego Polaka"

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Super Express informuje o priorytetach ustawy budżetowej na 2026 rok, która zakłada rekordowe 200 mld zł na obronność, co ma wzmocnić Wojsko Polskie i tworzyć nowe miejsca pracy.

Polska zakupiła 32 myśliwce 5. generacji F-35 Lightning II, pierwsze maszyny trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku na przełomie maja i czerwca 2026 roku, a osiem maszyn wraz z polskimi pilotami, technikami i instruktorami przechodzi szkolenia w USA.

Polska otrzyma ponad 43 mld euro z unijnego programu SAFE na zakup sprzętu, dronów, systemów antydronowych, unowocześnienie armii i rozwój przemysłu zbrojeniowego, stając się największym beneficjentem tego programu.

Ustawa budżetowa na 2026 r.

- Działamy spokojnie i odpowiedzialnie. Łączymy siłę wojska, wsparcie dla firm i bezpieczeństwo każdego Polaka. Budujemy systemy walki w powietrzu, na wodzie i na lądzie. Wykorzystujemy najnowsze technologie, powstaje armia dronowa, a nasze wojsko stale się powiększa. To daje nam rosnąca siłę i przewagę - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc się do ustawy budżetowej, w której obrona narodowa jest priorytetem.

Myśliwce F-35 dla Polski

W rozmowie nie zabrakło też tematu myśliwców 5. generacji F-35 Lightning II. Obecnie osiem polskich maszyn, a także piloci, technicy i instruktorzy przebywają na szkoleniach w amerykańskiej bazie Ebbing Air National Guard. Polska zamówiła 32 takie maszyny, a ich dostawy mają ruszyć już w 2026 r. Według planów pierwsze F-35 dotrą do kraju na przełomie maja i czerwca i będą przydzielone do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie trawa już przygotowanie infrastruktury naziemnej niezbędnej do obsługi maszyn.

Następne maszyny będą wysyłane do Polski w latach 2027-2029. Dodatkowo, jak informuje oficjalny serwis Wojska Polskiego, "po zakończeniu szkolenia lotniczego w USA, planowanego na 3. kwartał 2027 roku, osiem sztuk F-35A powróci także do kraju”. Chociaż pierwsze polskie F-35A pojawią się w Polsce już w 2026 r. osiągnięcie przez nich pełnej gotowości operacyjnej (FOC) dla Łasku planowane jest dla Łasku na 2030 r., a dla Świdwina na 2032 r.

- Niedługo trafią do Polski pierwsze z 32 najnowocześniejszych samolotów na świecie. F-35 to broń ultranowoczesna. Zarazem są to latające centra dowodzenia i kierowania walką. We współpracy ze śmigłowcami APACHE będzie to ogromna siła rażenia przeciwnika – dodaje szef MON. - W 2026 roku, dzięki podatkom Polaków, mamy rekordowe 200 mld zł na obronność. To wielkie wzmocnienie Wojska Polskiego, ale także nowe miejsca pracy. Polskie firmy zbrojeniowe, zarówno prywatne, jak i państwowe, produkują coraz szybciej nowoczesne uzbrojenie. Dbamy o to, by Polska była gotowa na każdy scenariusz zagrożeń - przekazał szef MON.

Kosiniak – Polski F-35 w budowie | Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska największym beneficjentem programu SAFE

W wywiadzie Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do innych inwestycji w budowanie bezpieczeństwa Polski. - Kupimy trzy nowoczesne okręty podwodne, na które nasi marynarze czekają od wielu lat. Z unijnego programu SAFE dostaniemy ponad 43 mld euro. Kupimy za to sprzęt, drony, systemy antydronowe, unowocześnimy armię i rozwiniemy przemysł zbrojeniowy. Obrona Polski i nowoczesna armia to nasza wspólna sprawa. Nie wolno nam zmarnować ani jednego dnia - podkreślił wicepremier.

Jak już informowaliśmy, Polska, ze względu na swoje strategiczne położenie i skalę planów modernizacyjnych, ma stać się największym beneficjentem programu SAFE. Przyznana alokacja w wysokości 43,7 miliarda euro zostanie przeznaczona na realizację 139 projektów, przygotowanych we współpracy z Agencją Uzbrojenia i Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony Narodowej, środki zostaną zainwestowane w kluczowe obszary, które podniosą zdolności obronne Polski. Priorytety obejmują między innymi:

Obronę powietrzną i przeciwrakietową, w tym budowę wielowarstwowego systemu Tarcza Wschód.Zakup i rozwój systemów bezzałogowych (dronów) oraz technologii antydronowych.Zwiększenie mobilności wojsk oraz ochronę infrastruktury krytycznej.Wzmocnienie zdolności w cyberprzestrzeni i zapewnienie cyberbezpieczeństwa.Zakupy nowoczesnych zestawów rakietowych i amunicji.