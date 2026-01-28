Pierwsze Lynxy trafiły do włoskiej armii. Rusza program A2CS

27 stycznia 2026 r. w Montelibretti włoska armia oficjalnie otrzymała pierwsze cztery bojowe wozy piechoty Lynx KF-41 w ramach programu A2CS, mającego na celu modernizację sił lądowych.

Włoska wersja Lynx KF-41 będzie pełnić różnorodne role, a program A2CS ma na celu wymianę floty ciężkich pojazdów armii włoskiej, wprowadzając platformy o wysokim poziomie cyfryzacji i zdolności do działania w środowisku wielodomenowym.

Lynxy trafią także na wyposażenie armii ukraińskiej, a na Węgrzech, które zamówiły 209 pojazdów, powstały zakłady produkcyjne Rheinmetall.

Nowy rozdział w modernizacji sił lądowych Włoch

W dniu 27 stycznia 2026 r. w ośrodku Ce.Poli.Spe w Montelibretti nastąpiło oficjalne przekazanie pierwszych czterech wozów bojowych Lynx KF‑41 dla włoskich sił zbrojnych. To inauguracja kontraktu obejmującego 21 nowych pojazdów A2CS Combat, podpisanego pod koniec ubiegłego roku.

W ceremonii wzięli udział m.in. włoski minister obrony Guido Crosetto, szef sztabu armii gen. Carmine Masiello, dyrektor generalny Leonardo Roberto Cingolani oraz przedstawiciele Rheinmetall, w tym dr Björn Bernhard i Armin Papperger.

Minister Guido Crosetto podkreślił znaczenie projektu A2CS w kontekście współczesnych zagrożeń i rosnącego wymogu interoperacyjności europejskiej. „Międzynarodowa sytuacja wymaga od obrony nieustannej ewolucji - zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa kraju oraz ochrony interesów narodowych. W tym kontekście przekazanie wozu Lynx, będącego efektem włosko-niemieckiej współpracy przemysłowej, wzmacnia nasze systemy lądowe poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych platform bojowych” - powiedział Crosetto. Minister zaznaczył również rolę ośrodka CEPOLISPE, odpowiedzialnego za testy, oceny i dopuszczanie sprzętu do eksploatacji operacyjnej.

Z kolei gen. Carmine Masiello, szef sztabu włoskiej armii, podkreślił znaczenie A2CS dla przyspieszenia procesu „mechanizacji” sił lądowych. „Armia ma jasno określone wymagania i kierunek. Ten dzień oznacza realny początek nowej ery. Po trzydziestu latach udziału w misjach stabilizacyjnych żołnierze włoscy zasługują na technologię, która sprosta nadchodzącym wyzwaniom. Ten pojazd radykalnie zmieni sposób, w jaki włoska armia prowadzi walkę” - zaznaczył Masiello.

Roberto Cingolani, dyrektor generalny Leonardo, wskazał, że rozpoczęcie dostaw stanowi „ważny kamień milowy” w partnerstwie włosko-niemieckim. „Sojusz Leonardo i Rheinmetall pozostaje kluczowym punktem odniesienia dla wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego oraz budowy solidnej, zintegrowanej bazy technologicznej. To zobowiązanie, które uznajemy za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i europejskiej autonomii strategicznej” - powiedział Cingolani.

Prezes Rheinmetall Armin Papperger dodał, że przekazanie pierwszych wozów włoskim siłom zbrojnym „otwiera nowy rozdział w historii sukcesu rodziny pojazdów Lynx”, które wyznaczają nowe standardy w zakresie „ochrony, skuteczności, skalowalności i współpracy przemysłowej w Europie”.

Lynx KF‑41 - nowoczesny, modułowy system bojowy

Włoska wersja Lynx KF‑41 będzie pełnić szereg ról: od bojowego wozu piechoty, poprzez transporter, po stanowisko dowodzenia i ambulans. Przekazane egzemplarze wyposażone są w wieżę Lance 30 mm Rheinmetall, która w kolejnych seriach zostanie zastąpiona przez włoski system Hitfist 30 mm firmy Leonardo.

Program A2CS, rozwijany równolegle z projektem nowego czołgu podstawowego, ma na celu wymianę floty ciężkich pojazdów włoskiej armii. Nowe platformy charakteryzują się wysokim poziomem cyfryzacji, łączności sieciowej i zdolności do działania w środowisku wielodomenowym, co umożliwi skuteczniejsze współdziałanie z partnerami NATO i UE.

Lynx KF‑41 w nadchodzącym czasie trafi także na wyposażenie ukraińskiej armii. Na początku stycznia Rheinmetall donosił o podpisaniu kontraktu finansowanego przez Niemcy na te wozy i przekazała, że pierwsze Lynxy pojawią się na polu walki już wkrótce. Nie można też zapominać, że pojazdy te znajdują się na wyposażeniu Węgier. Kraj ten zamówiły 209 pojazdów w siedmiu wersjach, a na jego terytorium powstały zakłady produkcyjne Rheinmetall.