Ambasada USA ostrzega Amerykanów w Katarze. Odpowiedź Iranu wisi w powietrzu?

"Ze względu na nadmiar ostrożności zalecamy obywatelom amerykańskim pozostanie w domach do odwołania" – głosiła wiadomość na stronie internetowej ambasady. Nie podano dalszych wyjaśnień ostrzeżenia.

Obawy o konflikt

Ostrzeżenie pojawiło się na tle obaw, że konflikt między Iranem i Izraelem rozprzestrzeni się na ten region, a także obaw, że Iran może zaatakować amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie po tym, jak Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie obiekty nuklearne.

Obecność armii amerykańskiej na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone utrzymują znaczną obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, w 2025 roku było to około 40 000–50 000 żołnierzy w co najmniej 19 lokalizacjach, z czego osiem to bazy stałe.

Kluczowe bazy i liczba żołnierzy:

Katar – Baza lotnicza Al Udeid: To największa amerykańska baza w regionie, zlokalizowana 20 km na południowy zachód od Dohy. Służy jako siedziba dowództwa Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM). Stacjonuje tam około 10 000–11 000 żołnierzy oraz blisko 100 samolotów i dronów. Kluczowa dla operacji w Iraku, Syrii i Afganistanie.

Bahrajn – Naval Support Activity (NSA): Siedziba Piątej Floty USA, zlokalizowana w Manamie. Obsługuje około 8 300–9 000 personelu, w tym marynarzy, personel cywilny i inne siły. Głębokowodny port może przyjmować największe okręty, w tym lotniskowce. Baza działa od 1948 roku.

Kuwejt – Różne instalacje, w tym Camp Buehring i Ali Al Salem Air Base: Kuwejt gości największą liczbę żołnierzy USA w regionie, szacowaną na 13 000–13 500. Bazy te są kluczowymi centrami logistycznymi i wspierają operacje w regionie. Ali Al Salem Air Base jest domem dla 386. Skrzydła Ekspedycyjnego Sił Powietrznych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – Baza lotnicza Al Dhafra: Znajduje się w Abu Zabi, siedziba 380. Skrzydła Ekspedycyjnego Sił Powietrznych. Stacjonuje tam około 3 500 żołnierzy. Kluczowa dla operacji lotniczych i obrony przeciwrakietowej w regionie.

Irak – Różne bazy, w tym Ain Al-Asad i Arbil: Około 2 500 żołnierzy rozmieszczonych w ramach koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu. Bazy te są często atakowane przez wspierane przez Iran milicje. W 2024 roku Irak rozpoczął negocjacje w sprawie wycofania wojsk USA.

Arabia Saudyjska – Różne instalacje, w tym King Faisal Air Base: Stacjonuje tam około 2 700 żołnierzy, głównie wspierających saudyjskie siły w obronie przeciwrakietowej i szkoleniach. Obecność USA wzrosła w odpowiedzi na zagrożenia ze strony wspieranych przez Iran Huti w Jemenie.

Jordania – Muwaffaq Salti Air Base i Tower 22: Około 100–900 żołnierzy, głównie w rolach szkoleniowych i wspierających operacje przeciw ISIS. Tower 22, blisko granicy z Syrią, było celem ataku dronowego w styczniu 2024 roku, w którym zginęło trzech żołnierzy USA.

Współpraca USA i Kataru

W zeszłym roku USA po cichu osiągnęły porozumienie o przedłużeniu swojej obecności wojskowej w bazie w Katarze na kolejne 10 lat. Zmieniły również umowę o współpracy obronnej z Dohą z 1992 r., która ma jeszcze bardziej wzmocnić ich partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa. W 2022 roku administracja Bidena nadała Katarowi status Głównego Sojusznika spoza NATO.

Działania Kataru

Rzecznik MSZ Kataru Majed Al Ansari powiedział, że najwyższe władze kraju codziennie kontaktują się ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia konfliktu między Iranem a Izraelem.