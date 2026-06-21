WTO: 9:30, czyli tuż przed otwarciem Targów

Andrzej Bęben
Andrzej Bęben
2026-06-21 9:40

Organizacja jakichkolwiek targów to duże przedsięwzięcie. Zaangażowane są w nie co najmniej dziesiątki osób. Nie tylko organizatorzy Warszawskich Targów Obronnych mieli sporo pracy. Również wystawcy, a przypomnijmy, było ich ponad stu, mieli zajęcie....

Niektórzy przybyli do Expo już w czwartek (12 czerwca). Nocą na plac przed halą dotarł ciężki sprzęt, łącznie z czołgiem Abrams. Już wtedy kilkunastu wystawców zaczęło tworzyć swoje stanowiska. Jedni czynili to sami, innych wyręczały w tym wyspecjalizowane firmy. Prawie do ostatniego dzwonka, czyli inauguracji I Warszawskich Targów Obronnych, wystawcy „dopieszczali” stoiska. Coś takiego jest elementem każdych targów i niewielu odwiedzających jest tego świadkami. Cykl wielu prac, cały proces organizacyjny, jest niczym góra lodowa. Widzimy szczyt. A w tej galerii pokazujemy to, co jest nieco „pod wodą”...

By nie zabrakło paliwa, leków i wody. Logistyka w czasie kryzysu | WTO
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Warszawskie Targi Obronne