„Niech Ruskie się boją”. Gorące deklaracje na pierwszych Warszawskich Targach Obronnych

W Warszawie wystartowała pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalsze wzmacnianie armii i przemysłu zbrojeniowego.

Gen. Marek Sokołowski zapewniał, że Polska jest bezpieczna i gotowa na każde zagrożenie.

Wojsko, przemysł i eksperci w jednym miejscu

Warszawskie Targi Obronne po raz pierwszy zgromadziły w takiej formie przedstawicieli sił zbrojnych, administracji publicznej oraz branży obronnej. W programie znalazły się debaty poświęcone cyberbezpieczeństwu, zagrożeniom hybrydowym, logistyce w czasie kryzysu, bezpieczeństwu energetycznemu oraz rozwojowi nowoczesnych technologii wojskowych.

Celem wydarzenia jest budowanie współpracy między państwem, wojskiem i sektorem prywatnym oraz wzmacnianie odporności kraju na współczesne zagrożenia.

Szef MON: Polska inwestuje w obronność

Jednym z najważniejszych gości targów był wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na rosnącą pozycję Polski wśród państw NATO i skalę inwestycji w bezpieczeństwo.

- Polska jest liderem zbrojeń. To marka rozpoznawalna na całym świecie - mówił szef MON. Minister zapowiedział również dalszą rozbudowę sił zbrojnych. Celem jest stworzenie do 2030 roku największej armii w Europie oraz dalsze wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego.

Generał Sokołowski: Polska nie jest sama

Duże zainteresowanie wzbudziła także sesja plenarna pod hasłem „Czy jesteśmy gotowi?”. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wojska, administracji oraz przemysłu zbrojeniowego. Generał Marek Sokołowski przypominał, że bezpieczeństwo Polski opiera się nie tylko na własnym potencjale militarnym, ale także na członkostwie w NATO i strategicznych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

- Jeśli ktoś naruszy granicę NATO, konsekwencje będą natychmiastowe - podkreślał. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się do uczestników targów słowami, które szybko stały się jednym z najgłośniejszych cytatów wydarzenia: - Nie ma powodów do obaw. Niech Ruskie się nas boją.

Wielkie rozdanie nagród

Pierwszy dzień zakończyła gala wręczenia Złotych Gard. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele wojska, przemysłu zbrojeniowego i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wyróżnienia odebrali m.in. przedstawiciele Fabryki Broni „Łucznik”, Huty Stalowa Wola, ICEYE Polska oraz Straży Granicznej.

W sobotę otwarte dla wszystkich

Drugi dzień targów będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Na odwiedzających czekają pokazy sprzętu Wojska Polskiego, prelekcje o pierwszej pomocy, samoobronie i strzelectwie oraz prezentacje najnowszych technologii wojskowych. Wśród eksponatów znajdą się m.in. czołg Abrams, armatohaubica K9, transporter Rosomak oraz wyposażenie żołnierzy jednostki GROM.

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