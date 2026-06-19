„Niech Ruskie się boją”. Gorące deklaracje na pierwszych Warszawskich Targach Obronnych

- W Warszawie wystartowała pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych.
- Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalsze wzmacnianie armii i przemysłu zbrojeniowego.
- Gen. Marek Sokołowski zapewniał, że Polska jest bezpieczna i gotowa na każde zagrożenie.
Wojsko, przemysł i eksperci w jednym miejscu
Warszawskie Targi Obronne po raz pierwszy zgromadziły w takiej formie przedstawicieli sił zbrojnych, administracji publicznej oraz branży obronnej. W programie znalazły się debaty poświęcone cyberbezpieczeństwu, zagrożeniom hybrydowym, logistyce w czasie kryzysu, bezpieczeństwu energetycznemu oraz rozwojowi nowoczesnych technologii wojskowych.
Celem wydarzenia jest budowanie współpracy między państwem, wojskiem i sektorem prywatnym oraz wzmacnianie odporności kraju na współczesne zagrożenia.
Szef MON: Polska inwestuje w obronność
Jednym z najważniejszych gości targów był wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na rosnącą pozycję Polski wśród państw NATO i skalę inwestycji w bezpieczeństwo.
- Polska jest liderem zbrojeń. To marka rozpoznawalna na całym świecie - mówił szef MON. Minister zapowiedział również dalszą rozbudowę sił zbrojnych. Celem jest stworzenie do 2030 roku największej armii w Europie oraz dalsze wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego.
Generał Sokołowski: Polska nie jest sama
Duże zainteresowanie wzbudziła także sesja plenarna pod hasłem „Czy jesteśmy gotowi?”. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wojska, administracji oraz przemysłu zbrojeniowego. Generał Marek Sokołowski przypominał, że bezpieczeństwo Polski opiera się nie tylko na własnym potencjale militarnym, ale także na członkostwie w NATO i strategicznych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
- Jeśli ktoś naruszy granicę NATO, konsekwencje będą natychmiastowe - podkreślał. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się do uczestników targów słowami, które szybko stały się jednym z najgłośniejszych cytatów wydarzenia: - Nie ma powodów do obaw. Niech Ruskie się nas boją.
Wielkie rozdanie nagród
Pierwszy dzień zakończyła gala wręczenia Złotych Gard. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele wojska, przemysłu zbrojeniowego i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wyróżnienia odebrali m.in. przedstawiciele Fabryki Broni „Łucznik”, Huty Stalowa Wola, ICEYE Polska oraz Straży Granicznej.
W sobotę otwarte dla wszystkich
Drugi dzień targów będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Na odwiedzających czekają pokazy sprzętu Wojska Polskiego, prelekcje o pierwszej pomocy, samoobronie i strzelectwie oraz prezentacje najnowszych technologii wojskowych. Wśród eksponatów znajdą się m.in. czołg Abrams, armatohaubica K9, transporter Rosomak oraz wyposażenie żołnierzy jednostki GROM.