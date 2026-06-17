Program „PGZ Start-up – Innowacje dla bezpieczeństwa” ruszył. PGZ i WAT szukają przełomowych technologii

oprac. Piotr Miedziński
2026-06-17 17:08

17 czerwca 2026 roku w Warszawie odbyło się wydarzenie – PGZ Start-up – Innowacje dla bezpieczeństwa, zorganizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. (PGZ) we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT). Pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, inicjatywa ta stworzyła nową platformę dialogu, łączącą przemysł obronny, administrację publiczną, środowisko naukowe oraz rodzimy ekosystem innowacji. Celem wydarzenia była identyfikacja i prezentacja technologicznych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym, określanych jako technologie dual-use. Do programu zgłosiło się blisko 60 firm.

Wydarzenie „PGZ Start-up – Innowacje dla bezpieczeństwa” otworzyło nową przestrzeń dla startupów i firm technologicznych rozwijających innowacje o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Kluczowym aspektem są technologie dual-use, czyli rozwiązania, które posiadają zarówno zastosowanie cywilne, jak i wojskowe. Organizatorzy zapraszali podmioty pracujące nad innowacjami w obszarach, które są fundamentem nowoczesnej obronności. Do priorytetowych dziedzin należą: wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analizy danych, rozwój systemów autonomicznych i bezzałogowych, w tym technologii ich detekcji i przeciwdziałania, a także cyberbezpieczeństwa oraz technologie kwantowe i satelitarne. Te obszary są kluczowe dla budowania przewagi technologicznej i odporności państwa na współczesne zagrożenia. PGZ S.A. wypracuje model współpracy ze startupami, który umożliwi szybką ocenę, testowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań technologicznych.

Kluczowe obszary rozwoju i rola PGZ jako integratora

Program wydarzenia miał charakter ekspercki i networkingowy, co sprzyjało wymianie wiedzy i nawiązywaniu strategicznych kontaktów. W ramach inicjatywy odbyły się wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej, przemysłu obronnego oraz środowiska naukowego, a także panel dyskusyjny poświęcony rozwojowi nowoczesnych technologii dla sektora bezpieczeństwa i obronności. Jak podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes PGZ S.A.,

"Poszukujemy ciekawych rozwiązań technologicznych, które mogą być stosunkowo szybko wdrożone do wyposażenia sił zbrojnych. PGZ chce z kolei pełnić rolę integratora. Bezpośredni kontakt z PGZ jest dla firm prywatnych, w tym startupów, najlepszą drogą do zaprezentowania swoich osiągnięć, poziomu zaawansowania prowadzonych prac oraz ich wdrożenia do przemysłu obronnego. Będziemy też pomagać w dostosowaniu startupów do rygorystycznych wymogów branży zbrojeniowej. Jestem przekonany, że obie strony mogą na takiej współpracy tylko skorzystać i wspólnie budować nowy wymiar bezpieczeństwa Polski" – powiedział prezes PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.

Wojna w Ukrainie dobitnie pokazała, jak ważny jest rozwój startupów zbrojeniowych, które błyskawicznie reagują na zmieniające się warunki, zwłaszcza w obszarze dronów, systemów rozpoznania, walki elektronicznej czy sztucznej inteligencji wykorzystywanej do analizy pola walki.

Współpraca nauki i przemysłu: Porozumienie WAT i PGZ

Podczas wydarzenia doszło do podpisania istotnego porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. a Wojskową Akademią Techniczną. To strategiczne partnerstwo ma na celu dalszy rozwój innowacyjnych technologii, w tym właśnie technologii dual-use. Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT, zaznaczył, że „Porozumienie obejmuje m.in. rozwój platform bezzałogowych, modernizację uzbrojenia i certyfikację sprzętu wojskowego”. Ta współpraca jest kluczowa dla transferu wiedzy i technologii z ośrodków naukowych do praktycznych zastosowań w przemyśle obronnym, co przyspieszy proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Bezpośrednie spotkania startupów z przedstawicielami PGZ po debacie „Nowe technologie i startupy w budowie zdolności obronnych RP” umożliwiły przedsiębiorcom zaprezentowanie swoich rozwiązań i wspólne określenie potencjalnych kierunków współpracy.

"Dzisiaj podpisaliśmy wraz z Prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej porozumienie o ścisłej współpracy w projektach rozwojowych i wdrożeniowych, dalszym rozwoju platform bezzałogowych, modernizacji uzbrojenia i certyfikacji sprzętu wojskowego. Dużą wagę, w kształceniu naszych podchorążych i studentów cywilnych, przywiązujemy do przyszłej służby i pracy. Dlatego chętnie rozwijamy również współpracę w zakresie staży, praktyk, konkursów i programów. Cieszę się, że nowe możliwości na tym polu otworzą się dla naszych studentów m.in. w ramach programu Talenty dla PGZ. Ze swojej strony oferujemy możliwość kształcenia kadr, organizacji szkoleń, seminariów i konferencji"– powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

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Przyszłość polskiej obronności: Szansa dla startupów

Inicjatywa „PGZ Start-up – Innowacje dla bezpieczeństwa” jest skierowana wyłącznie do podmiotów zarejestrowanych w Polsce, co ma na celu wzmocnienie krajowego potencjału technologicznego i obronnego. Udział w wydarzeniu stanowi realną możliwość zaprezentowania swoich technologii przed kluczowymi interesariuszami sektora bezpieczeństwa. To nie tylko okazja do budowania relacji, ale także do lepszego zrozumienia potrzeb rynku i kierunków rozwoju technologii dla obronności. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter przeglądowy i networkingowy, a jego głównym celem jest budowa długofalowych relacji oraz rozwój krajowego ekosystemu innowacji dla bezpieczeństwa. Zgłoszenie się blisko 60 firm potwierdza, że polskie startupów są gotowe sprostać wyzwaniom i wnieść swój wkład w przyszłość polskiej obronności, wykorzystując potencjał technologii dual-use w kluczowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne i bezzałogowe oraz cyberbezpieczeństwo.

Na podstawie komunikatu PGZ

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