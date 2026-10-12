Między nami generałami – rozmowy gen. Wiesława Kukuły z dowódcami NATO

• Warsaw Security Forum to jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji poświęconych obronności.

• Gen. Alexus Grynkewich: „Każdy atak na któregokolwiek z sojuszników okaże się całkowicie daremny”.

• Ważnym punktem dwustronnych rozmów była współpraca polsko-szwedzka.

Gen. Alexus Grynkewich wygłosił wykład „Teoria zwycięstwa: jak osiągnąć sukces wojskowy w odstraszaniu i obronie przed Rosją?”.

„Dzisiaj stoimy tu razem w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni w naszej wspólnej wizji bardziej zrównoważonego, lepiej przygotowanego i bardziej śmiercionośnego Sojuszu – podkreślił amerykański generał. – Niemniej jednak nikt nie powinien mylić naszej obronnej natury ze słabością lub brakiem determinacji. Dzięki naszej zbiorowej sile dążymy do odstraszania i utrzymania pokoju. Sprawimy, że każdy atak na któregokolwiek z sojuszników okaże się całkowicie daremny”.

W dwustronnym spotkaniu generałów Kukuły i Grynkewicha wojskowi rozmawiali o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, skutecznym odstraszaniu oraz gotowości do reagowania na zagrożenia hybrydowe.

Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał również z adm. Giuseppe Cavo Dragone, przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO. Rozmowa dotyczyła, jak podał Sztab Generalny w komunikacie, sytuacji militarnej na Ukrainie, oceny ryzyka dla bezpieczeństwa regionu w 2027 r. oraz priorytetów prac Komitetu Wojskowego NATO.

Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że jedność Sojuszu, determinacja i zdolność do zdecydowanego działania są najlepszą odpowiedzią na zagrożenia i prowokacje.

Kolejnym ważnym punktem rozmów była współpraca polsko-szwedzka. Te aspekty omawiał gen. Kukuła z gen. Michaelem Claessonem, szefem obrony Szwecji. W komunikacie zaznaczono, że była to kontynuacja rozmów przeprowadzonych podczas wrześniowej konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze. Generałowie omówili rozwój współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego oraz wzmacniania zdolności do wspólnego działania.

Ważkie w tej współpracy jest zaangażowanie szwedzkich sił zbrojnych w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty JAS 39 Gripen Szwedzkich Sił Powietrznych uczestniczą w sojuszniczych działaniach obrony powietrznej, a planowane rozmieszczenie w Polsce szwedzkich zestawów Patriot ma dodatkowo wzmocnić ochronę strategicznego węzła logistycznego NATO wspierającego Ukrainę.

Równie istotnym obszarem współpracy jest domena morska, w tym realizacja programu Orka, szkolenie polskich załóg okrętów podwodnych w Szwecji oraz rozwijanie zdolności do wspólnych operacji na Bałtyku.

„Bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych i kierownictwa NATO stanowią istotny element budowania wzajemnego zaufania, pogłębiania współpracy wojskowej oraz wzmacniania wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Sojuszu” – podkreśliły służby prasowe w komunikacie.

Portal Obronny - Wiesław Kukuła

Warsaw Security Forum to jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej dorocznych konferencji międzynarodowych poświęconych bezpieczeństwu transatlantyckiemu, obronności i geopolityce. Konferencja organizowana jest cyklicznie od 2014 r. w Warszawie przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z polskimi instytucjami państwowymi, m.in. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a także partnerami zagranicznymi. W debatach uczestniczą szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych i obrony, dowódcy wojskowi państw sojuszniczych, eksperci think tanków oraz przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego.

„W ciągu ostatniej dekady Forum stało się jednym z największych międzynarodowych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu w Europie. Obecnie gościmy ponad 2500 delegatów z ponad 90 krajów, z czego 60% pochodzi spoza granic Polski” – podała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. W tegorocznej edycji Forum eksperci dyskutują również o zmieniających się relacjach między Koreą Północną, Chinami i Rosją. W drugim dniu Forum poznamy laureata nagrody Rycerza Wolności (Knight of Freedom). Fundacja przyznaje ją „wybitnym postaciom, które przyczyniły się do promocji wartości wolności, sprawiedliwości i demokracji na świecie”.

Warsaw 🇵🇱 is the right place to be this week! It is a privilege to join the Warsaw Security Forum 2026, and I thank the Casimir Pulaski Foundation, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of National Defence of the Republic of Poland for convening leaders, soldiers, diplomats and industry from across the Alliance and beyond at such a decisive moment for our security. Few capitals understand better than Warsaw what is at stake. Poland lives on the Alliance's front line, and it has chosen to lead: by investing in its security, by building modern forces and by reminding all of us that deterrence is not an abstraction, but a daily responsibility. The debates and the bilaterals of these two days could not be more timely. We are asking two questions at once: what does Transatlantic security need right now, and what architecture must we build for the decades ahead? The answers are connected. And the challenges are so indisputably clear: Russia's war against #Ukraine continues, hybrid attacks test our resilience below the threshold of conflict, and competition now runs across land, sea, air, space and cyberspace, and from the Euro-Atlantic to the Arctic, the Mediterranean and the Indo-Pacific. In this environment, stability does not come from nostalgia. It comes from credible deterrence, from forces that are ready, equipped and able to move, and from the unity of 32 Allies. And our steadfast support to 🇺🇦. That is why SACEUR's Theory of Victory, presented here in Warsaw today, matters so much. Its logic is clear: maintain NATO's advantage, set the conditions now to deter aggression and, if deterrence is ever tested, prevail. Europe is investing in its security on a scale not seen in a generation. The task for us in uniform is to turn that investment into real capability, at speed and together, with North America, because pledges become power only when they become ready brigades, full magazines and resilient societies. A stronger European pillar means a stronger NATO. Tomorrow, I look forward to contributing to two discussions: 🔹 Rethinking NATO Together: how we adapt the Alliance, share responsibility fairly and deliver on our commitments. 🔹 A New European Security Architecture – Is There a Way Back to Strategic Stability?: how deterrence and dialogue can coexist, and what stability can mean in a multipolar, multi-domain world. Bardzo dziękuję 🇵🇱 ! #WSF2026 #WarsawSecurityForum #WeAreNATO #NATO #Deterrence #TheoryOfVictory #Poland #SlavaUkraïni https://t.co/EfdKDHP3gO— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) October 12, 2026

📍 #Warszawa @WarsawForum | Wicepremier, minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz i wiceminister @magdasobkowiak spotkali się z ministrem obrony Królestwa Norwegii Tore O. Sandvikiem. #WSF2026 #NATO 🇵🇱🤝🇳🇴 https://t.co/6L8Aqj3xoL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 12, 2026

🌍🇵🇱 JESTEŚMY NA WARSAW SECURITY FORUM! #WSF2026 Przez dwa dni Warszawa staje się stolicą europejskiej debaty o bezpieczeństwie. Bierzemy w niej udział 🦾 #PGZ bierze udział w rozmowach o przyszłości NATO, wschodniej flance, współpracy regionalnej i nowych zdolnościach obronnych. Pokazujemy też konkrety: 🚀 PIORUN od @PGZ_MESKO_SA 🔫 GROT i MPS 🎯 uzbrojenie ZM Tarnów 🪖 wyposażenie MASKPOL 🚙 Waran 4x4 🛡️ SA-35 kal. 35 mm od @PITRADWAR_PGZ Debata. Technologie. Przemysł. Zaczynamy Warsaw Security Forum 2026 🇵🇱— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 12, 2026