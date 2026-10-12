Między nami generałami – rozmowy gen. Wiesława Kukuły z dowódcami NATO

• Warsaw Security Forum to jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji poświęconych obronności.
• Gen. Alexus Grynkewich: „Każdy atak na któregokolwiek z sojuszników okaże się całkowicie daremny”.
• Ważnym punktem dwustronnych rozmów była współpraca polsko-szwedzka.
Gen. Alexus Grynkewich wygłosił wykład „Teoria zwycięstwa: jak osiągnąć sukces wojskowy w odstraszaniu i obronie przed Rosją?”.
„Dzisiaj stoimy tu razem w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni w naszej wspólnej wizji bardziej zrównoważonego, lepiej przygotowanego i bardziej śmiercionośnego Sojuszu – podkreślił amerykański generał. – Niemniej jednak nikt nie powinien mylić naszej obronnej natury ze słabością lub brakiem determinacji. Dzięki naszej zbiorowej sile dążymy do odstraszania i utrzymania pokoju. Sprawimy, że każdy atak na któregokolwiek z sojuszników okaże się całkowicie daremny”.
W dwustronnym spotkaniu generałów Kukuły i Grynkewicha wojskowi rozmawiali o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, skutecznym odstraszaniu oraz gotowości do reagowania na zagrożenia hybrydowe.
Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał również z adm. Giuseppe Cavo Dragone, przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO. Rozmowa dotyczyła, jak podał Sztab Generalny w komunikacie, sytuacji militarnej na Ukrainie, oceny ryzyka dla bezpieczeństwa regionu w 2027 r. oraz priorytetów prac Komitetu Wojskowego NATO.
Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że jedność Sojuszu, determinacja i zdolność do zdecydowanego działania są najlepszą odpowiedzią na zagrożenia i prowokacje.
Kolejnym ważnym punktem rozmów była współpraca polsko-szwedzka. Te aspekty omawiał gen. Kukuła z gen. Michaelem Claessonem, szefem obrony Szwecji. W komunikacie zaznaczono, że była to kontynuacja rozmów przeprowadzonych podczas wrześniowej konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze. Generałowie omówili rozwój współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego oraz wzmacniania zdolności do wspólnego działania.
Ważkie w tej współpracy jest zaangażowanie szwedzkich sił zbrojnych w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty JAS 39 Gripen Szwedzkich Sił Powietrznych uczestniczą w sojuszniczych działaniach obrony powietrznej, a planowane rozmieszczenie w Polsce szwedzkich zestawów Patriot ma dodatkowo wzmocnić ochronę strategicznego węzła logistycznego NATO wspierającego Ukrainę.
Równie istotnym obszarem współpracy jest domena morska, w tym realizacja programu Orka, szkolenie polskich załóg okrętów podwodnych w Szwecji oraz rozwijanie zdolności do wspólnych operacji na Bałtyku.
„Bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych i kierownictwa NATO stanowią istotny element budowania wzajemnego zaufania, pogłębiania współpracy wojskowej oraz wzmacniania wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Sojuszu” – podkreśliły służby prasowe w komunikacie.
Warsaw Security Forum to jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej dorocznych konferencji międzynarodowych poświęconych bezpieczeństwu transatlantyckiemu, obronności i geopolityce. Konferencja organizowana jest cyklicznie od 2014 r. w Warszawie przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z polskimi instytucjami państwowymi, m.in. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a także partnerami zagranicznymi. W debatach uczestniczą szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych i obrony, dowódcy wojskowi państw sojuszniczych, eksperci think tanków oraz przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego.
„W ciągu ostatniej dekady Forum stało się jednym z największych międzynarodowych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu w Europie. Obecnie gościmy ponad 2500 delegatów z ponad 90 krajów, z czego 60% pochodzi spoza granic Polski” – podała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. W tegorocznej edycji Forum eksperci dyskutują również o zmieniających się relacjach między Koreą Północną, Chinami i Rosją. W drugim dniu Forum poznamy laureata nagrody Rycerza Wolności (Knight of Freedom). Fundacja przyznaje ją „wybitnym postaciom, które przyczyniły się do promocji wartości wolności, sprawiedliwości i demokracji na świecie”.