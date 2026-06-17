Mesko i Thales zacieśniają współpracę. Podpisano umowę na transfer technologii rakietowych

W drugi dzień tegorocznej edycji targów Eurosatory 2026, Mesko i Thales Belgium zawarły porozumienie, które ma zacieśnić współpracę w obszarze przemysłu obronnego. Sygnatariuszami umowy ze strony Mesko byli prezes Renata Gruszczyńska i członek zarządu Krzysztof Marwicki, natomiast Thales Belgium reprezentował prezes Alain Quevrin. Całość odbyła się w obecności Minister Obrony Belgii Theo Franckena oraz przedstawiciela władz zarządu PGZ S.A. – Pierwszego wiceprezesa Arkadiusza Bąka.

Porozumienie przewiduje kompleksową translokację kluczowych działań, technologii i kompetencji do Polski. Oznacza to, że w naszym kraju będzie odbywał się montaż silników rakietowych oraz produkcja istotnych komponentów przez spółki zależne należące do PGZ. Mesko zostało wyznaczone jako główny partner Thales w Polsce w zakresie rakiet kalibru 70 mm. Ten strategiczny ruch ma za zadanie wzmocnić suwerenne zdolności Polski w sektorze obronnym, uniezależniając kraj od zewnętrznych dostawców w kluczowych obszarach.

Rakiety 70 mm: Przełom w zwalczaniu dronów?

Centralnym punktem współpracy są rakiety kalibru 70 mm kierowane laserowo, które są określane jako przełomowe rozwiązanie bojowe. Ich główną zaletą jest skuteczność w zwalczaniu zagrożeń ze strony dronów z wykorzystaniem wielu platform wojskowych. Wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań ma poszerzyć zakres zastosowań i zwielokrotnić wydajność systemów rakietowych kalibru 70 mm dostępnych w Polsce. To kluczowe w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych, które coraz częściej wykorzystywane są w konfliktach zbrojnych.

📍Paryż [🇬🇧 ENG BELOW] || 🚀 @PGZ_MESKO_SA i @ThalesDefence in Belgium podpisują porozumienie. Kolejny krok w rozwoju polskich zdolności rakietowych!Podczas targów #Eurosatory2026 MESKO S.A. i Thales Belgium podpisały memorandum o współpracy dotyczące systemów rakietowych 70… pic.twitter.com/Uj4culIP8N— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 16, 2026

Prezes Zarządu MESKO S.A., Renata Gruszczyńska, podkreśliła znaczenie tego porozumienia:

"Dzisiaj połączyliśmy transfer technologiczny, zasoby i możliwości produkcyjne by stworzyć wspólnie z Thales Belgium partnerską współpracę, która jest kluczowa w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zwiększenia zastosowań systemów rakietowych 70 mm. To odpowiedź na zwiększające się wymagania sektora obronnego i kolejny krok do rozwoju polskich zdolności wzmacniania zarówno polskiego jak i europejskiego przemysłu zbrojeniowego".

Wzmocnienie suwerennych zdolności Polski

Podpisane Memorandum obejmuje również rozwój nowych rozwiązań w obszarze efektorów i systemów napędowych. Ten aspekt współpracy ma nie tylko rozbudować polskie zdolności produkcyjne w domenie rakietowej, ale także znacząco wzmocnić pozycję całego polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko