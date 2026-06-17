Mesko i Thales zacieśniają współpracę. Podpisano umowę na transfer technologii rakietowych

oprac. Piotr Miedziński
2026-06-17 14:49

Podczas tegorocznej edycji targów EUROSATORY 2026, polska spółka Mesko podpisała kluczowe porozumienie o współpracy z belgijskim gigantem Thales Belgium. Umowa ma na celu znaczące wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych w przemyśle obronnym, w tym montaż silników rakietowych i produkcję komponentów dla rakiet kalibru 70 mm.

W drugi dzień tegorocznej edycji targów Eurosatory 2026, Mesko i Thales Belgium zawarły porozumienie, które ma zacieśnić współpracę w obszarze przemysłu obronnego. Sygnatariuszami umowy ze strony Mesko byli prezes Renata Gruszczyńska i członek zarządu Krzysztof Marwicki, natomiast Thales Belgium reprezentował prezes Alain Quevrin. Całość odbyła się w obecności Minister Obrony Belgii Theo Franckena oraz przedstawiciela władz zarządu PGZ S.A. – Pierwszego wiceprezesa Arkadiusza Bąka.

Porozumienie przewiduje kompleksową translokację kluczowych działań, technologii i kompetencji do Polski. Oznacza to, że w naszym kraju będzie odbywał się montaż silników rakietowych oraz produkcja istotnych komponentów przez spółki zależne należące do PGZ. Mesko zostało wyznaczone jako główny partner Thales w Polsce w zakresie rakiet kalibru 70 mm. Ten strategiczny ruch ma za zadanie wzmocnić suwerenne zdolności Polski w sektorze obronnym, uniezależniając kraj od zewnętrznych dostawców w kluczowych obszarach.

Rakiety 70 mm: Przełom w zwalczaniu dronów?

Centralnym punktem współpracy są rakiety kalibru 70 mm kierowane laserowo, które są określane jako przełomowe rozwiązanie bojowe. Ich główną zaletą jest skuteczność w zwalczaniu zagrożeń ze strony dronów z wykorzystaniem wielu platform wojskowych. Wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań ma poszerzyć zakres zastosowań i zwielokrotnić wydajność systemów rakietowych kalibru 70 mm dostępnych w Polsce. To kluczowe w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych, które coraz częściej wykorzystywane są w konfliktach zbrojnych.

Prezes Zarządu MESKO S.A., Renata Gruszczyńska, podkreśliła znaczenie tego porozumienia:

"Dzisiaj połączyliśmy transfer technologiczny, zasoby i możliwości produkcyjne by stworzyć wspólnie z Thales Belgium partnerską współpracę, która jest kluczowa w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zwiększenia zastosowań systemów rakietowych 70 mm. To odpowiedź na zwiększające się wymagania sektora obronnego i kolejny krok do rozwoju polskich zdolności wzmacniania zarówno polskiego jak i europejskiego przemysłu zbrojeniowego".

Wzmocnienie suwerennych zdolności Polski

Podpisane Memorandum obejmuje również rozwój nowych rozwiązań w obszarze efektorów i systemów napędowych. Ten aspekt współpracy ma nie tylko rozbudować polskie zdolności produkcyjne w domenie rakietowej, ale także znacząco wzmocnić pozycję całego polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej. 

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko 

UMOWA MESKO - EURENCO - EUROSATORY 2026 | PORTAL OBRONNY

Polecany artykuł:

Gołota: To kolejny krok w stronę pełnej zdolności produkcji amunicji 155 mm
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
MESKO