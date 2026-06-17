PONAR Wadowice i MNC Solution łączą siły. Przełomowa umowa dla polskiej hydrauliki

Uroczyste podpisanie Memorandum of Understanding odbyło się 16 czerwca 2026 r. w stolicy Francji, podczas targów Eurosatory. Dokument ten oficjalnie zapoczątkował strategiczną współpracę między polską firmą pioniera w dziedzinie hydrauliki siłowej a globalnym dostawcą zaawansowanych systemów. Podpisali go: Rafał Worek, Wiceprezes Zarządu PONAR Wadowice S.A., Piotr Rosikowski, Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju z polskiej strony, oraz Byongkeon Kim, Chief Executive Officer MNC SOLUTION CO., LTD.

Porozumienie koncentruje się na wspólnym działaniu w obszarze zaawansowanych napędów, sterowań i systemów hydraulicznych, które są kluczowe dla nowoczesnych platform wojskowych.

Wspólne przedsięwzięcie: Produkcja komponentów dla wojska w Polsce

Jednym z kluczowych aspektów podpisanego MoU jest rozważenie powołania spółki joint venture na terenie Polski. Taka inicjatywa miałaby na celu stworzenie wyspecjalizowanego ośrodka produkcji komponentów hydraulicznych dla platform wojskowych, w tym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych, a także dla zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na lokalne zdolności produkcyjne w sektorze obronnym.

Rafał Worek, wiceprezes zarządu PONAR Wadowice S.A., podkreśla znaczenie tej współpracy dla krajowego i europejskiego przemysłu obronnego:

„Chcemy, aby komponenty do systemów uzbrojenia, na których dziś opiera się bezpieczeństwo europejskich armii, powstawały w Polsce. PONAR ma niezbędne kompetencje, zaplecze produkcyjne, doświadczoną załogę i doskonałą organizację produkcji. Od dekad dostarczamy kluczowe rozwiązania hydrauliczne dla najbardziej wymagających platform wojskowych. Polska jest jednym z największych odbiorców koreańskiego uzbrojenia na świecie, a PONAR dysponuje unikalną w skali europejskiej zdolnością do produkcji jego krytycznych komponentów, więc współpraca z MNC Solution jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju”.

Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy

MNC Solution Co., Ltd., jako renomowany dostawca zaawansowanych systemów motion control i hydrauliki siłowej, której rozwiązania są wykorzystywane w platformach wojskowych i przemysłowych na całym świecie, wnosi do partnerstwa cenne doświadczenie i technologię. Firma jest uznawana za kluczowego dostawcę komponentów dla nowoczesnych systemów uzbrojenia.

Współpraca PONAR Wadowice i MNC Solution idealnie wpisuje się w założenia obecnej strategii bezpieczeństwa Europy. Celem jest uniezależnienie europejskiej obronności od zewnętrznych łańcuchów dostaw poprzez rozbudowę lokalnego potencjału produkcyjnego. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa regionu, odporności łańcuchów dostaw oraz budowy silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego. Ta polsko-koreańska inicjatywa stanowi konkretny krok w kierunku realizacji tych ambitnych celów, wzmacniając pozycję Polski jako strategicznego partnera w produkcji uzbrojenia koreańskiego i dostawcy krytycznych technologii.