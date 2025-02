Zełenki składa Rosji umowę. Chce dokonać wymiany terytoriów

W przyszłych rozmowach pokojowych Ukraina ma kartę przetargową z Rosją, a mianowicie część obwodu kurskiego, który Ukraina zdobyła pół roku temu. Na początku lutego prezydent Ukrainy mówił, że Ukrainy konsekwentnie utrzymują swoje pozycje w obwodzie kurskim w czasie, gdy Rosjanie ponoszą tam straty. Również wysyłane północnokoreańskie oddziały nie dają rady wyprzeć ukraińskiej armii z tych terytoriów. Zełenski powiedział, że w ostatnim czasie armia Ukrainy rozbiła kilka ważnych rosyjskich punktów dowodzenia w regionie Kurska.

Dla Rosji okupowanie tych terenów przez Ukraińców, to poważny problem nie tylko strategiczny, ale także i propagandowy, dlatego to chce wykorzystać prezydent Ukrainy, który proponuje Putinowi wymianę terytoriów. Jak powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego "Guardiana":

"Wymienimy jedno terytorium na drugie" – powiedział, dodając, że jeszcze nie wie, o którą część okupowanych przez Rosję ukraińskich ziem poprosić w zamian.

Wywiad omawia agencja Interfax-Ukraina. "Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale wszystkie nasze terytoria są ważne, nie ma priorytetów" – podkreślił ukraiński prezydent.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

W rozmowie z "Guardianem" Zełenski podkreślił, że dla jego kraju najważniejsze jest utrzymanie pomocy ze strony USA. Wypowiedział się m.in. na temat międzynarodowej, wojskowej misji pokojowej, której – jak zaznaczył – nie wyobraża sobie bez udziału Stanów Zjednoczonych.

"Są głosy, które mówią, że Europa samodzielnie mogłaby zaproponować gwarancje bezpieczeństwa, bez Amerykanów, a ja zawsze mówię "nie". Gwarancje bez Ameryki nie są realnymi gwarancjami bezpieczeństwa" – oświadczył.

Prezydent Ukrainy uznał, że ważne jest, aby prezydent Donald Trump przed ewentualnym spotkaniem z przywódcą Rosji Władimirem Putinem porozmawiał z przedstawicielami Kijowa. Zełenski "powstrzymał się od krytykowania Trumpa za jego niejasne oświadczenia (w sprawie Ukrainy i kontaktów z Putinem)" – napisała Interfax-Ukraina.

"Oczywiste, że on nie chce, by wszyscy znali szczegóły, to jego osobista decyzja" – powiedział Zełenski.

Szef państwa ukraińskiego odniósł się do swojej propozycji udostępnienia USA zasobów metali ziem rzadkich w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. "Ukraina posiada największe zapasy uranu i tytanu w Europie i "nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych", aby te rezerwy trafiły w ręce Rosji, która podzieliłaby się nimi z KRLD, Chinami lub Iranem" – powiedział Zełenski w wywiadzie dla Guardiana, który omówiła agencja Interfax-Ukraina.