Więcej amerykańskich śmigłowców na Ukrainie? Kijów chwali się drugim UH-60 Black Hawk

Na Ukrainę cały czas trafia przeróżny sprzęt zachodni, trudniej oczywiście o śmigłowce czy samoloty tutaj cały czas Ukraina otrzymuje głównie posowieckie maszyny. Jednak zdarzają się także „perełki”. Niedawno informowaliśmy o tym, że Niemcy przekażą Ukrainie swoje śmigłowce Sea King Mk41 wcześniej Ukraina otrzymała śmigłowce Sea King, również od Wielkiej Brytanii w styczniu 2023 roku. W mediach społecznościowych pojawiały się także nagrania transportowanych na ciężarówkach polskich śmigłowców Mi-24, a także samolotów MiG-29.

Na wyposażeniu Ukrainy znajdował się także amerykański śmigłowiec UH-60 Black Hawk, chwalił się tym Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (ukr. Головне управління розвідки – Hołowne Uprawlinnia Rozwidki - HUR) w ubiegłym roku. Wtedy także zaprezentowano wideo, które pokazywało śmigłowiec podczas ćwiczeń jednostki specjalnej HUR w zakresie lądowanie grup bojowych na polu walki, ewakuację, użycia lin desantowych, a także lotów nocnych. Ekspertom udało się ustalić, że ten śmigłowiec należał wcześniej do amerykańskiej firmy Ace Aeronautics, która przekazała maszynę Ukrainie. Wiemy także o tym, że śmigłowiec pochodził z zapasów US Army, która wycofała go ze służby kilka lat temu i sprzedała firmie zajmującej się m. in. nowoczesną awioniką i systemami pokładowymi śmigłowców.

Teraz według nowego nagrania opublikowanego przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) na dowód odkłamania rosyjskiego kłamstwa, że Rosjanie zestrzelili ukraiński śmigłowiec Black Hawk z 20 żołnierzami na pokładzie, teraz wiemy, że Ukraina jest w posiadaniu dwóch amerykańskich śmigłowców Black Hawk.

❗️ Екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР МО України продовжують бойову роботу 👉 Усі борти “Black Hawk” Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані.🔗 https://t.co/euQTQApzc3 pic.twitter.com/shcyqFdGQ9— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 17, 2024

Jak napisano na stronie HUR: „Wszystkie śmigłowce Black Hawk HUR są w doskonałym stanie technicznym, a ich załogi nadal wykonują misje bojowe i specjalne. Propagandziści o czarnych ustach i ich kremlowscy niewolnicy, którzy rozpowszechniają fałszywe informacje o rzekomym zestrzeleniu śmigłowca HUR, powinni ograniczyć spożycie alkoholu” – czytamy w komunikacie.

Na razie nie wiadomo skąd się wziął drugi śmigłowiec amerykański na Ukrainie, ale jak przypuszcza ukraiński portal mil.in.ua, śmigłowiec mógł zostać przekazany w ramach czeskiej inicjatywy zbiórki „Darek pro Putina”, ale według oficjalnej strony internetowej gdzie pieniądze na zbiórkę na śmigłowiec były prowadzone - która rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku - to nie została ona jeszcze zakończona. Zbierający fundusze nie zgłosili również faktu przekazania śmigłowca, więc prawdopodobne jest, że jest to zupełnie inny śmigłowiec lub transfer nastąpił przed oficjalnym zakończeniem zbiórki.

Ukraińcy bardzo chwalili amerykański śmigłowiec Black Hawk. Jak mówił swego czasu pilot śmigłowca Black Hawk, w lutym ubiegłego roku jak Ukraina pochwaliła się, że posiada taki śmigłowiec: „W ciągu ostatniego roku poziom umiejętności naszych pilotów ogromnie wzrósł. Obecnie Ukraina mogłaby z łatwością przyjąć około stu śmigłowców wielozadaniowych Black Hawk, około 50 śmigłowców szturmowych Apache i około 40-60 śmigłowców transportowych Chinook. Taką liczbę moglibyśmy przyjąć przy minimalnym czasie na przeszkolenie naszych pilotów". Mechanik pokładowy z kolei mówił: „Śmigłowiec imponuje niezawodnością, łatwością obsługi i przeżywalnością bojową".