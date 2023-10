Odpowiedni dekret nr 682/2023 został opublikowany na stronie internetowej głowy państwa w dniu 10 października i wszedł w życie z dniem publikacji. Zgodnie z dokumentem Radami Ministrów Ukrainy w 2024 roku powinien zapewnić finansowanie działalności podmiotów sektora bezpieczeństwa i obronności w priorytetowych kierunkach. Jakie to zadania?

Przede wszystkim RBNiO zaleca podjęcie w roku 2024 działań zmierzających do zabezpieczenia środków na wydatki w zakresie: broni, sprzętu wojskowego i specjalnego, poprzez ich zakup, naprawę, renowację i modernizację. Jak również pozyskania amunicji, w szczególności artyleryjskiej i rakietowej.

Wśród priorytetów znajdują się także:Utrzymanie personelu i realizacja gwarancji socjalnych,Wzmocnienie ochrony kontrwywiadowczej oraz walka z terroryzmem i działalnością wywrotową;Ochrona granicy państwowej;Cyberbezpieczeństwo;Rozminowywanie terytorium Ukrainy.

We wrześniu Rada Ministrów Ukrainy przyjęła projekt budżetu na rok 2024, w którym głównym priorytetem jest oczywiście obrona kraju, co przekłada się na przeznaczenie na nią ponad 1/5 środków budżetowych w kwocie 1692,6 mld UAH. Z tego np. na rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego ma trafić do 55,8 miliarda hrywien a kolejnych 48 mld hrywien na zakup bezzałogowców różnych typów. Znaczne środki mają być też przeznaczone na wydatki osobowe, w tym różnego typu dodatki związane ze służbą bojową.

Jednocześnie w dekrecie znalazł się zapis o wzmocnieniu dyscypliny finansowej w obszarze zarządzania środkami budżetowymi oraz zapewnieniu celowego i efektywnego wykorzystania kwoty środków określonej w budżecie. Ma to być kontrolowane w miesięcznych raportach do Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zapisy te bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do kwestii marnotrawienia środków i przypadków korupcji.