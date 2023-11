Kwestia pomocy dla Ukrainy mimo toczącej się wojny w Izraelu nie schodzi z planów Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu poinformował na konferencji prasowej, że USA zapewnią części zamienne do samolotów F-16, które otrzyma Kijów od Holandii, Danii oraz Norwegii. Belgia zapowiedziała dostawę belgijskich F-16 na Ukrainę w 2025 roku.

Obecnie na terenie Rumuni przebywają dostarczone przez Holandię F-16, które są wykorzystywane do szkolenia w nowo otwartym 13 listopada centrum szkoleniowym. Ukraińscy piloci szkolą się także w Danii i USA. W październiku ukraińscy piloci rozpoczęli w Stanach Zjednoczonych praktyczne szkolenie lotnicze na samolotach F-16. Przewiduje się, że ukraińscy piloci przeszkleni na samolotach będę mogli lata na nich, wiosną 2024 roku.

William A. LaPlante, zastępca sekretarza obrony USA ds. zaopatrzenia i logistyki, zapewnił, że USA przygotowały się na zapewnienie części zamiennych w celu trwałości i ciągłości lotów przekazanych przez sojuszników samolotów. Jak powiedział LaPlante części zamienne, mają wystarczyć na co najmniej 90 dni użycia bojowego. Dodając dalej, że bez części zamiennych do F-16, którymi będą latać Ukraińcy, samoloty mogą zostać uziemione w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a USA „nie mogą na to pozwolić”. Jak dodał dalej, Stany Zjednoczone i ich partnerzy, zwłaszcza Ukraińska Grupa Kontaktowa ds. Obrony, współpracują, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje Ukraina, a także jest w stanie zapewnić utrzymanie w dłuższej perspektywie.

Poza tym, jak napisał Kyiv Post, naprawy podstawowe samolotów F-16 mają się odbywać w bazach na Ukrainie, Kijów ma otrzymać wszelkie wsparcie jeśli chodzi o podstawowe naprawy. Poza tym jak powiedział William A. LaPlante, szersze konwersacje i naprawy mają się odbywać w Polsce, bo jak mówi: „plan jest taki, aby w miarę naszych możliwości przeprowadzić kompleksowe utrzymanie w Europie, a Polska to główne miejsce. Organizujemy też inne kwestie – powiedział Laplante w odpowiedzi na pytanie, czy planowane jest kompleksowe utrzymanie sprawności ukraińskich F-16 w Polsce. Laplante powiedział także, że inne kraje mogą również udostępnić zakłady naprawcze i techników w celu wsparcia przyszłych ukraińskich samolotów.

Laplante nie podał szczegółów dotyczących tego, jakie prace konserwacyjne F-16 mogą być wykonywane na Ukrainie, oraz jakie gdzie indziej. Jak wraca uwagę serwis Kyiv Post, w czasie działań bojowych samoloty odbywają planowy przegląd, konserwację i potencjalną wymianę silnika. Zadanie to zwykle wymaga w pełni wyposażonego obiektu serwisowego i zespołu wyszkolonych techników.

Zapewnienie serwisu posiada dziś baza lotnictwa taktycznego Łasku i Krzesinach, ale największe umiejętności i zaplecze posiada Wojskowy Zakład Lotniczy Nr 2 w Bydgoszczy, które prowadzą niewielki serwis polskich F-16. Co ciekawe, zakłady te posiadają kontrakt na pracę serwisowe amerykańskich F-16C/D. Zaś zakłady w Mielcu, posiadają zdolności produkcyjne na produkcję podzespołów dla wersji Block 70/72. Już w sierpniu Polska informowała stronę Ukraińską, że jest przygotowana do pomocy Ukrainie w szkoleniu techników zajmujących się konserwacją F-16.