Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) ogłosiło przekazanie 2 października Ukrainie skonfiskowanej irańskiej amunicji. Przekazanie następuje w kluczowym okresie po usunięciu spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego z Kongresu USA, po burzliwej debacie dot. uchwalenia tymczasowego finansowania dla amerykańskiej budżetówki ale bez środków na pomoc dla Ukrainy. Prezydent Biden poprosił o przekazanie Ukrainie dodatkowej pomocy w wysokości 24 miliardów dolarów, ale wielu Republikanów jest przeciwnych tak dużej kwocie.

CENTCOM podało w komunikacie: "rząd uzyskał prawo własności do tej amunicji w dniu 20 lipca 2023 r. w drodze cywilnych roszczeń Departamentu Sprawiedliwości przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)”. Już w marcu Departament Sprawiedliwości domagał się przejętej broni i amunicji, którą udało się przejąć od irańskiego okrętu MARWAN 1, 9 grudnia 2022 roku podczas tranzytu do Jemenu dla walczących tam Huti.

The U.S. Government transferred to Ukraine approximately 1.1 million 7.62mm rounds of ammunition that CENTCOM forces had seized from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.https://t.co/CGtzsPf19Q— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 4, 2023

Jak pisze CNN, amerykańska administracja od miesięcy zastanawiała się, jak legalnie wysłać walczącej Ukrainie przejętą broń, która jest przechowywana w obiektach CENTCOM na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatniego roku amerykańska marynarka wojenna zarekwirowała ładunki, gdzie było ponad milion sztuk irańskiej amunicji, karabinki, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet i przeciwpancerne pociski kierowane. W połowie stycznia Stany Zjednoczone pomogły siłom francuskim w przejęciu 3000 karabinków szturmowych kierowanych z Iranu do Jemenu, a także 23 przeciwpancernych pocisków kierowanych. Po zajęciu, USA przejęły skonfiskowaną broń.

Departament Sprawiedliwości złożył w tym roku co najmniej dwie skargi dotyczące zajęcia irańskiej amunicji i broni. Do takiej doszło w marcu, a także w lipcu, gdzie Departament Stanu ubiegał się o przepadek "ponad 9 000 karabinków, 284 karabinów maszynowych, około 194 wyrzutni rakiet, ponad 70 przeciwpancernych pocisków kierowanych i ponad 700 000 sztuk amunicji" przejętych z Iranu przez Marynarkę Wojenną USA. Do tej pory USA dostarczyły ze swoich zapasów armii ukraińskiej ponad 300 milionów sztuk amunicji i granatów o wartości niemal 44 miliardów dolarów.

Irańska broń wspiera Rosję, teraz Ukraińcy będą z niej strzelać

Przekazanie irańskiej skonfiskowanej broni dla Ukrainy jest pewnym zrządzeniem losu. Do tej pory to irańskie drony Shahed-136 pozyskane przez Rosję atakowały ukraińskie miasta. W czerwcu brytyjskie władze informowały o tym, że uzyskały informacje na temat kontraktu irańskiego z rosyjskim koncernem Rosoboronexport dot. amunicji czołgowej i artyleryjskiej. W kwietniu The Wall Street Journal informował, że Iran dostarczył Rosji około 300 tysięcy pocisków artyleryjskich i milion sztuk innej amunicji.

Zachodni przywódcy wzywają do produkcji broni na Ukrainie

Pod koniec września, szef NATO oraz ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Francji złożyli wizytę w Kijowie w ramach okazania nieustającej solidarności. Stoltenberg powiedział, że nieustanie naciska na sojuszników w NATO, aby zapewnić Ukrainie wsparcie i by zwiększyli oni dostawy broni przede wszystkim systemów obrony powietrznej. Urzędnicy na konferencji przekazali, że są świadomi tego, że zachodnie wsparcie uzbrajania dla Ukrainy może się zmniejszyć. Urzędnicy zaproponowali wzrost ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego jako konieczny rozwój gospodarczy dla zniszczonego wojną kraju.

Jak powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim „będzie to ważna okazja dla ukraińskich firm do nawiązania nowych partnerstw z przemysłem w całym Sojuszu i poza nim". Dodają: "Im silniejsza staje się Ukraina, tym bliżej jesteśmy zakończenia agresji Rosji".

Wizyta odbyła się dzień przed forum z udziałem międzynarodowych firm zbrojeniowych, zorganizowana przez ukraiński rząd, który ma nadzieję, że dołączą oni do rozwijania potencjału przemysłowego w zakresie budowy i naprawy broni na Ukrainie.