Umowa „minerałowa” Ukrainy z USA nie wymaga ratyfikacji

Umowa, której pełny tekst „European Pravda” opublikowała w środę (26 lutego), dotyczy „Ustanowienia reguł i warunków Inwestycyjnego Funduszu Odbudowy”.

W punkcie 1. dokument głosi, że dwa rządy mają zamiar stworzyć Inwestycyjny Fundusz Odbudowy, tworząc „partnerstwo w Funduszu poprzez wspólną własność”. Zarządzanie funduszem będą realizować wspólnie przedstawiciele rządu USA i Ukrainy, ale szczegóły zarządzania nim i jego działalności zostaną określone w osobnej umowie, sporządzonej później. Pełnomocnictwa przedstawicieli strony amerykańskiej w Funduszu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, będą wyznaczone na podstawie przepisów obowiązujących w USA.

Żadna ze stron umowy „nie będzie sprzedawać ani przekazywać” swojego udziału w funduszu bez pisemnej zgody drugiej strony.

Rząd Ukrainy będzie wnosić do funduszu „50 proc. wszystkich wpływów uzyskanych od przyszłej monetyzacji wszystkich odpowiednich aktywów” związanych z zasobami naturalnymi stanowiących własność państwową. Chodzi m.in. o złoża minerałów, ropy i gazu, a także o infrastrukturę - w tym terminale LNG i infrastrukturę portową. Umowa głosi, że „takie przyszłe źródła wpływów” funduszu nie obejmują obecnych źródeł ogólnych dochodów budżetu państwa.

„Składki wniesione do funduszu będą reinwestowane na Ukrainie co najmniej raz do roku w celu wspierania bezpieczeństwa, obrony i dobrobytu Ukrainy” - czytamy w umowie. Punkt 4. głosi, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednocznych rząd USA będzie podtrzymywał długoterminowe zobowiązania finansowe na rzecz rozwoju stabilnej i prosperującej gospodarczo Ukrainy”.

„Niniejsza umowa dwustronna i (przyszła) umowa o Funduszu będą nieodłącznymi elementami architektury umów dwustronnych i wielostronnych” - głosi punkt 10. Dodano w nim, że „rząd Stanów Zjednoczonych popiera zabiegi Ukrainy na rzecz otrzymania gwarancji bezpieczeństwa, niezbędnych do stworzenia trwałego pokoju”.

Umowę podpisali: w imieniu USA minister skarbu Scott Bessent, a w imieniu Ukrainy wicepremier Julia Swiridenko.

Prezydent USA Donald Trump przekazał w środę (26 lutego), że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie w piątek do Białego Domu, by podpisać umowę o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych.

To bardzo istotne wydarzenie z kilku powodów:🔴 Co oznacza ta umowa?1️⃣ Minerały krytyczne – Ukraina posiada cenne surowce strategiczne, w tym lit, tytan i rzadkie metale ziem rzadkich, które są kluczowe dla przemysłu obronnego i technologicznego.2️⃣ USA chce zablokować Chiny… https://t.co/q171fuM1jU— Bartosz Raburski (@BartoszRaburski) February 26, 2025

Ukraina i USA sfinalizowały umowę o funduszu inwestycyjnym na odbudowę Ukrainy, opartym na metalach ziem rzadkich. Fundusz będzie wspólnie zarządzany, a umowa, powiązana z gwarancjami bezpieczeństwa, jest prawnie wiążąca. Rząd Ukrainy dziś przeanalizuje jej treść. — BabelUA pic.twitter.com/s4yb1JtngW— Monitor Konfliktów (@Monitor807) February 26, 2025

