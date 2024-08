Ukraińscy piloci i technicy mówią o F-16. NATO publikuje materiał o samolotach ze szkolenia

4 sierpnia prezydent Ukrainy W. Zełenski oficjalnie zaprezentował F-16 w służbie Ukrainy. Jak wyjaśnił prezydent Wołodymyr Zełenski, obecna liczba samolotów F-16 na Ukrainie jest niewystarczająca, ale kraj oczekuje na dodatkowe samoloty od partnerów. Był to moment, na który czekała zarówno Ukraina jak i Zachód, który ma nadzieje, że samoloty w rękach pilotów ukraińskich będą w stanie skutecznie walczyć.

6 sierpnia profil NATO w mediach społecznościowych opublikował krótki materiał filmowy pokazujący, w jaki sposób duńscy instruktorzy szkolili ukraińskich pilotów, techników i personel naziemny w zakresie pilotowania i konserwacji myśliwców F-16.

„Myśliwce F-16 przybyły na Ukrainę. Duńscy instruktorzy szkolący ukraińskich pilotów, techników i personel naziemny w zakresie pilotażu i konserwacji myśliwców" – napisało NATO pod filmem.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦 Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi— NATO (@NATO) August 6, 2024

Jeden z pilotów mówi, że latanie F-16 jest naprawdę zabawne, chociaż nie opisałby latania radzieckim MiG-iem jako "super nudnego". "Ale F-16 jest zdecydowanie bardziej zwrotny. Porusza się bardzo łatwo" - mówi pilot. Generał dywizji Jan Dam, dowódca Królewskich Duńskich Sił Powietrznych, komentując w filmie, powiedział, że F-16, choć są stosunkowo starym modelem, były wielokrotnie modernizowane. "Teraz jest to bardzo nowoczesny samolot, porównywalny z najlepszymi zachodnimi myśliwcami" - zauważa.

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis na platformie X 31 lipca już wcześniej napisał, że F-16 są na Ukrainie. Wcześniej o dostarczeniu samolotów bojowych poinformowała agencja Bloomberg.

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken oświadczył 10 lipca na marginesie szczytu NATO w Waszyngtonie, że holenderskie i duńskie myśliwce F-16 "są już w drodze na Ukrainę". Dodał, że jeszcze tego lata będą "latać na ukraińskim niebie".

Według dotychczasowych ustaleń Ukraina miała otrzymać pierwsze F-16 w miesiącach letnich. Dania, Norwegia, Holandia i Belgia planowały dostarczyć Ukrainie ponad 60 takich maszyn. The Economist napisał 4 sierpnia, że Ukraina otrzymała już 10 myśliwców F-16 z krajów zachodnich. Według gazety, Ukraina otrzymała pierwsze dziesięć myśliwców F-16 w ostatniego dniach lipca. Według publikacji 20 maszyn powinno dotrzeć na Ukrainę do końca 2024 roku. Wszystkie pozostałe przybędą prawdopodobnie na Ukrainę partiami w 2025 roku. Z kolei 31 lipca The Times pisał, że Ukraina otrzymała sześć samolotów z Holandii, a kilka kolejnych wkrótce przybędzie z Danii.

Ukraina nadal także czeka na samoloty Mirage 2000-5 z Francji. Według ambasadora Francji na Ukrainie, zobowiązanie Paryża wobec Ukrainy zostanie dotrzymanie. Na razie nie wiadomo ile Ukraina otrzyma Mirage 2000-5 od Francji spekuluje się jednak o liczbie 6 samolotów.