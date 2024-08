Ukraiński prezydent w czasie przemowy podkreślił, że jest to początek nowego etapu w rozwoju sił powietrznych armii jego kraju.

„Zrobiliśmy wiele, aby zapewnić, że ukraińskie siły powietrzne osiągną nowy standard w lotnictwie, aby dorównać zachodnim standardom lotnictwa bojowego. Od początku naszej wojny obronnej rozmawialiśmy z naszymi partnerami o potrzebie zamknięcia ukraińskiego nieba dla rosyjskich pocisków i rosyjskich samolotów. Odbyliśmy setki spotkań i negocjacji w celu wzmocnienia zdolności naszych sił powietrznych” - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski powiedział, że jest wdzięczny partnerom, a zwłaszcza pierwszym krajom, które zaakceptowały prośbę Kijowa o samolot. „Dziękuję Danii, Holandii i Stanom Zjednoczonym. I wszystkim naszym partnerom - doceniamy wasze wsparcie” - powiedział.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2024

Ukraine will always be grateful to all those who serve our country with dedication every day and protect the lives of our people from Russian terror.Today, we express our special gratitude to all the defenders of our skies—to the Ukrainian warriors of the Air Force of the Armed… pic.twitter.com/lQRc6xM8cY— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2024

Official Statement: F-16s in Ukraine! pic.twitter.com/llTh7QQoy5— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 4, 2024

🇺🇦✈️The fist official video of F-16s in Ukraine!https://t.co/E5XTNGSLGE pic.twitter.com/MbSut4JVLL— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 4, 2024

Wołodymyr Zełenski przypomniał również, że Kijów często słyszał „to niemożliwe” w odpowiedzi na prośby o samoloty bojowe, które pomogłyby chronić jego kraj przed bezprawnym atakiem Rosji, który trwa od 2014 r., a na szeroką skalę a rozwinął się od lutego 2022 r.

„Mimo to - wdrożyliśmy plan ich nabycia. To była nasza ambicja i nasza potrzeba. Teraz - to jest rzeczywistość na naszym niebie. F-16 są na Ukrainie!” - podsumował ukraiński przywódca.

Zełenski stwierdził, że nie może skomentować konkretnych misji bojowych ani tego, ile samolotów F-16 znajduje się już na Ukrainie, ale stwierdził: „Na razie liczba dostępnych na Ukrainie samolotów i liczba przeszkolonych już pilotów jest niewystarczająca”.

Niemniej jednak „te odrzutowce są na naszym niebie. Dobrze, że przybyły i możemy ich używać. Przynajmniej dzisiaj mogę otwarcie powiedzieć, że możemy ich używać” – powiedział.

Oczekuje się, że na Ukrainę przybędzie więcej samolotów F-16, a „wielu naszych ludzi obecnie studiuje i szkoli się” – powiedział Zełenski. „Bardzo wierzę, że partnerzy znajdą okazję do rozszerzenia platformy szkoleniowej dla naszych pilotów i inżynierów. To dla nas bardzo ważne” – dodał.

Wcześniejsze informacje o F-16 na Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis na platformie X 31 lipca już wcześniej napisał, że F-16 są na Ukrainie. Wcześniej o dostarczeniu samolotów bojowych poinformowała agencja Bloomberg.

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken oświadczył 10 lipca na marginesie szczytu NATO w Waszyngtonie, że holenderskie i duńskie myśliwce F-16 "są już w drodze na Ukrainę". Dodał, że jeszcze tego lata będą "latać na ukraińskim niebie".

Według dotychczasowych ustaleń Ukraina miała otrzymać pierwsze F-16 w miesiącach letnich. Dania, Norwegia, Holandia i Belgia planowały dostarczyć Ukrainie ponad 60 takich maszyn. The Economist napisał 4 sierpnia, że Ukraina otrzymała już 10 myśliwców F-16 z krajów zachodnich. Według gazety, Ukraina otrzymała pierwsze dziesięć myśliwców F-16 w ostatniego dniach lipca. Według publikacji 20 maszyn powinno dotrzeć na Ukrainę do końca 2024 roku. Wszystkie pozostałe przybędą prawdopodobnie na Ukrainę partiami w 2025 roku.

Z kolei 31 lipca The Times pisał, że Ukraina otrzymała sześć samolotów z Holandii, a kilka kolejnych wkrótce przybędzie z Danii.

Samoloty wielozadaniowe F-16 produkcji amerykańskiej mają zniwelować rosyjską przewagę w powietrzu i pomóc siłom ukraińskim w odpieraniu ataków na miasta.

PM/PAP