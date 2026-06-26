Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce. Kluczowe kursy z obsługi czołgów i wozów bojowych

W odpowiedzi na rosyjską agresję, Polska stała się nie tylko jednym z głównych hubów logistycznych dla pomocy wojskowej, ale również kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Centralnym punktem tych działań jest międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), ulokowane w Żaganiu.
Działalność CAT-C jest częścią szerszej inicjatywy Unii Europejskiej, znanej jako Misja Wsparcia Wojskowego na Ukrainie (EUMAM Ukraine), ustanowionej w celu wzmocnienia zdolności obronnych Kijowa. W ramach tej misji, w samej Polsce przeszkolono już dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy z różnych specjalności. Koordynacja prowadzona przez CAT-C zapewnia, że szkolenia odpowiadają na realne potrzeby frontu, koncentrując się na wiedzy praktycznej, która bezpośrednio przekłada się na skuteczność na polu walki.
Jak podaje Sztab Generalny WP, niedawno zakończył się specjalistyczny kurs z zakresu obsługi technicznej, konserwacji i serwisowania transporterów opancerzonych. Jak napisano w komunikacie:
"Dobrze przygotowany personel techniczny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sprzętu w gotowości do działania. To właśnie od wiedzy i umiejętności techników zależy sprawne usuwanie usterek, bieżąca obsługa oraz utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności".
Równolegle trwa kurs dla techników i załóg czołgów Leopard oraz wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer. Jak informował Sztab Generalny 19 czerwca szkolenie koncentrowało się na ewakuacji uszkodzonych pojazdów, obsłudze żurawia, wykonywaniu napraw na polu walki. Poza tym ćwiczono obsługę techniczną czołgów Leopard 2 oraz usuwanie awarii. Program obejmuje też techniki niezbędne podczas odzyskiwania i przywracania do służby ciężkiego sprzętu pancernego.
Bergepanzer – cichy bohater wojsk pancernych
Szczególną uwagę zwraca szkolenie z obsługi wozów zabezpieczenia technicznego (WZT) Bergepanzer. Ukraina otrzymała wozy zabezpieczenia technicznego typu Bergepanzer głównie od Niemiec i Kanady. Te pojazdy, zbudowane na podwoziu czołgów Leopard 1, są niezbędnym elementem każdego pododdziału pancernego. Ich główne zadania to ewakuacja uszkodzonych czołgów i innych pojazdów z pola walki, wykonywanie napraw polowych dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, takiemu jak dźwig i wyciągarka oraz zabezpieczenie logistyczne operacji pancernych. Sprawna obsługa Bergepanzerów pozwala na odzyskiwanie cennego sprzętu, który w innym wypadku zostałby utracony.
Według różnych źródeł, w tym oficjalnych komunikatów, Polska przekazała Ukrainie łącznie ponad 300 czołgów m.in: czołgi T-72, czołgi PT-91 Twardy oraz 14 czołgów Leopard 2A4.