Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce. Kluczowe kursy z obsługi czołgów i wozów bojowych

W odpowiedzi na rosyjską agresję, Polska stała się nie tylko jednym z głównych hubów logistycznych dla pomocy wojskowej, ale również kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Centralnym punktem tych działań jest międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), ulokowane w Żaganiu.

Działalność CAT-C jest częścią szerszej inicjatywy Unii Europejskiej, znanej jako Misja Wsparcia Wojskowego na Ukrainie (EUMAM Ukraine), ustanowionej w celu wzmocnienia zdolności obronnych Kijowa. W ramach tej misji, w samej Polsce przeszkolono już dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy z różnych specjalności. Koordynacja prowadzona przez CAT-C zapewnia, że szkolenia odpowiadają na realne potrzeby frontu, koncentrując się na wiedzy praktycznej, która bezpośrednio przekłada się na skuteczność na polu walki.

Jak podaje Sztab Generalny WP, niedawno zakończył się specjalistyczny kurs z zakresu obsługi technicznej, konserwacji i serwisowania transporterów opancerzonych. Jak napisano w komunikacie:

"Dobrze przygotowany personel techniczny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sprzętu w gotowości do działania. To właśnie od wiedzy i umiejętności techników zależy sprawne usuwanie usterek, bieżąca obsługa oraz utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności".

Równolegle trwa kurs dla techników i załóg czołgów Leopard oraz wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer. Jak informował Sztab Generalny 19 czerwca szkolenie koncentrowało się na ewakuacji uszkodzonych pojazdów, ⁠⁠obsłudze żurawia, wykonywaniu napraw na polu walki. Poza tym ćwiczono obsługę techniczną czołgów Leopard 2 oraz usuwanie awarii. Program obejmuje też techniki niezbędne podczas odzyskiwania i przywracania do służby ciężkiego sprzętu pancernego.

Na polskich poligonach trwa intensywne szkolenie żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, koordynowane przez międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C) z siedzibą w Żaganiu 🛡️🇵🇱Miniony tydzień przyniósł zakończenie specjalistycznego kursu z zakresu obsługi…— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) June 26, 2026

Bergepanzer – cichy bohater wojsk pancernych

Szczególną uwagę zwraca szkolenie z obsługi wozów zabezpieczenia technicznego (WZT) Bergepanzer. Ukraina otrzymała wozy zabezpieczenia technicznego typu Bergepanzer głównie od Niemiec i Kanady. Te pojazdy, zbudowane na podwoziu czołgów Leopard 1, są niezbędnym elementem każdego pododdziału pancernego. Ich główne zadania to ewakuacja uszkodzonych czołgów i innych pojazdów z pola walki, wykonywanie napraw polowych dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, takiemu jak dźwig i wyciągarka oraz zabezpieczenie logistyczne operacji pancernych. Sprawna obsługa Bergepanzerów pozwala na odzyskiwanie cennego sprzętu, który w innym wypadku zostałby utracony.

Według różnych źródeł, w tym oficjalnych komunikatów, Polska przekazała Ukrainie łącznie ponad 300 czołgów m.in: czołgi T-72, czołgi PT-91 Twardy oraz 14 czołgów Leopard 2A4.