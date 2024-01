"Wsparcie dla Ukrainy jest ważne z kilku powodów. Nie może Europa zasnąć, nie możemy być w uśpieniu, nie możemy oswoić się z wojną. Prawie codziennie gigantyczne naloty, ataki na Ukrainę. Codzienne alarmy" - mówił Kosiniak-Kamysz po zakończeniu nieformalnego spotkania ministrów obrony UE. Dodając, że „Polska stoi na stanowisku jasnej deklaracji, która powinna nastąpić jak najszybciej, o środkach, które możemy przekazać na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Mówi się o 5 miliardach euro.

Zakończyło się spotkanie ministrów obrony państw 🇪🇺. Konkretne rozmowy o wsparciu dla 🇺🇦, w tym pomocy finansowej, przekazaniu miliona sztuk amunicji, a także przyszłości europejskiego przemysłu obronnego. Nasza współpraca gwarantuje, że Europa nie będzie bierna wobec zagrożenia. pic.twitter.com/nP2OSnP9Wa— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 31, 2024

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Polska stoi na stanowisku jasnej deklaracji, która powinna nastąpić jak najszybciej, o środkach, które możemy przekazać na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Mówi się o 5 miliardach euro. (…) To wsparcie dla Ukrainy jest ważne z kilku powodów. Nie możemy… pic.twitter.com/RSDQ4QYQqp— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 31, 2024

"Obrazki z wojny nie robią na nas wrażenia, ale ta wojna jest okropna, okrutna, zagraża Unii Europejskiej, zagraża państwom nadbałtyckim, zagraża Polsce, zagraża każdemu z państw UE. To jest autentyczne zagrożenie" - podkreślił wicepremier polskiego rządu.

Minister w czasie konferencji powiedział również ,że jednym z tematów rozmów w Brukseli była inicjatywa miliona sztuk amunicji dla Ukrainy. Jak mówił minister: „To jest inicjatywa z ubiegłego roku. Do marca tego roku ten milion powinien być przekazany. (…) Ja bardzo wsparłem tę inicjatywę. Zaraz po objęciu funkcji ministra spotkałem się z ministrem obrony Estonii. To jest już można powiedzieć nasza wspólna inicjatywa. Polska jest jednym z liderów tego procesu dostarczania amunicji, dostarczania sprzętu wojskowego dla Ukrainy

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: - jednym z tematów naszych rozmów w. #Bruksela była inicjatywa miliona sztuk amunicji dla Ukrainy. To jest inicjatywa z ubiegłego roku. Do marca tego roku ten milion powinien być przekazany. (…) Ja bardzo wsparłem tę inicjatywę. Zaraz po objęciu… pic.twitter.com/ihJC10UoaK— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 31, 2024

Przypomnijmy, że w zeszłym roku kraje UE zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji. W listopadzie ubiegłego roku, pojawiły się informacje, że z obietnicy miliona sztuk do wiosny 2024 roku, został zaledwie słowa, ponieważ do tamtego czau udało się dostarczyć 30% obiecanej amunicji.

Minister obrony Niemiec B. Pistorius mówił wtedy, że „milion [przyp. red. sztuk amunicji] nie zostanie osiągnięty, trzeba to założyć”. Dodał, że państwa członkowskie UE współpracują z przemysłem, aby zwiększyć produkcję. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki Josep Borrell poddał w wątpliwość w tamtym czasie, cel dostarczenia miliona sztuk amunicji, mówiąc: „może do marca nie będziemy mieli miliona sztuk amunicji”. Jednak mimo wszystko jak powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton: „od lutego ubiegłego roku, moce produkcyjne jeśli chodzi o produkcję amunicji w Unii Europejskiej, wzrosły o 20–30%”. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki Josep Borrell powiedział, że kraje złożyły wspólne zamówienia na 180 000 dodatkowych 155-milimetrowych pocisków, ale liczba ta ma zostać przekazana dopiero do końca przyszłego roku.

PM/PAP