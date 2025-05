Sygnały z Moskwy. Rosja planowała test rakiety balistycznej, by zastraszyć Ukrainę i NATO?

Spis treści

Rosja szykowała demonstracyjny start rakiety. Co wiemy?

Według informacji wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), Rosja planowała przeprowadzić demonstracyjny start międzykontynentalnej rakiety balistycznej RS-24 z kompleksu Jars. Miał to być pokaz siły skierowany przeciwko Ukrainie, a także państwom członkowskim UE i NATO.

Start miał się odbyć w nocy z 18 na 19 maja 2025 roku, czyli na krótko przed planowanymi rozmowami Donalda Trumpa i Władimira Putina .

i . Celem jest wywarcie presji i zastraszenie Ukrainy oraz NATO .

oraz . Rakieta miała być wystrzelona z mobilnego kompleksu naziemnego.

Do chwili obecnej brak oficjalnych informacji potwierdzających, że start rzeczywiście się odbył.

Szczegóły planowanego startu rakiety RS-24

HUR podał, że start rakiety wyposażonej w szkoleniową głowicę bojową został zlecony Wojskom Rakietowym Przeznaczenia Strategicznego Federacji Rosyjskiej. Miejscem startu miał być rejon w pobliżu miejscowości Swobodnyj w obwodzie swierdłowskim, który znajduje się na pograniczu dwóch kontynentów - Europy i Azji, około 1300 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Kluczowe informacje o rakiecie RS-24

Zasięg: Ponad 10 tysięcy kilometrów.

Ponad 10 tysięcy kilometrów. Wyposażenie: Szkoleniowa głowica bojowa.

Szkoleniowa głowica bojowa. Miejsce startu: Obwód swierdłowski, rejon w pobliżu miejscowości Swobodnyj.

Rosyjski system rakietowy RS-24 Jars, znany również jako Yars lub Topol-MR, to jeden z najważniejszych filarów współczesnych strategicznych sił jądrowych Federacji Rosyjskiej,. Ta międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM) trzeciej generacji została zaprojektowana jako rozwinięcie systemu RT-2PM2 Topol-M przez Moskiewski Instytut Techniki Cieplnej (MITT). RS-24 stanowi odpowiedź Moskwy na rozwój amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej, a jego konstrukcja uwzględnia technologie mające na celu pokonanie tarcz antyrakietowych.

Pierwsze testy RS-24 przeprowadzono 29 maja 2007 roku na poligonie Plesieck. Pocisk osiągnął wówczas wyznaczony cel na poligonie Kura na Kamczatce, co Rosjanie oficjalnie uznali za sukces. Rakiety wdrożono do służby w 2010 roku, a do 2020 roku system RS-24 Jars całkowicie zastąpił starsze pociski typu UR-100N i R-36M w ramach modernizacji rosyjskich sił strategicznych. Z dostępnych informacji wynika, że RS-24 Jars to trzy- lub czterostopniowy pocisk na paliwo stałe o zasięgu szacowanym na ponad 10 000 km.

Jego głowica przenosi od trzech do czterech niezależnie naprowadzanych ładunków jądrowych MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle), z możliwością zwiększenia tej liczby w wersjach eksportowych lub modernizowanych. Każdy z ładunków może posiadać moc od 100 do 300 kiloton, a to czyni RS-24 niezwykle groźnym narzędziem odstraszania jądrowego. Pocisk wyposażono również w zaawansowane środki przeciwdziałania systemom antyrakietowym, w tym wabiki, pułapki radarowe i możliwość wykonywania manewrów w fazie końcowej lotu.

Co istotne, RS-24 Jars może być odpalany zarówno z mobilnych wyrzutni kołowych typu TEL (Transporter-Erector-Launcher), jak i z silosów. Mobilne wyrzutnie bazują na podwoziu MZKT-79221 i oferują Rosji znaczną elastyczność operacyjną – są trudne do wykrycia i zniszczenia przed wystrzeleniem, co zwiększa przeżywalność sił strategicznych w przypadku potencjalnego konfliktu. Z kolei silosy, mimo że bardziej podatne na prewencyjne uderzenia, oferują krótszy czas reakcji i lepsze warunki techniczne do przechowywania pocisków.

Rosja sięga po arsenał atomowy?

Rosja regularnie przeprowadza ćwiczenia wojskowe i testy sprzętu, jednak demonstracyjny charakter tego konkretnego startu rakiety mógł mieć na celu wysłanie jasnego sygnału politycznego. "W celu demonstracyjnego wywarcia presji i zastraszenia Ukrainy, a także państw członkowskich UE i NATO państwo-agresor Rosja zamierza w nocy z 18 na 19 maja 2025 roku przeprowadzić „szkoleniowo-bojowy” start międzykontynentalnej rakiety balistycznej RS-24 z kompleksu Jars" - informował HUR na Telegramie.

Działanie to wpisuje się w szerszy kontekst rosyjskiej polityki zagranicznej, która często wykorzystuje demonstrację siły militarnej jako narzędzie nacisku. Dlatego warto tutaj przypomnieć, że Rosja wykorzystuje rakiety RS-24 Jars w ramach ćwiczeń strategicznych takich jak „Grom”, stanowiących symulację globalnego konfliktu z użyciem broni jądrowej. Ćwiczenia te są bacznie obserwowane przez analityków NATO i służby wywiadowcze państw zachodnich, ponieważ mogą sygnalizować gotowość do eskalacji lub modernizację konkretnych zdolności uderzeniowy

BREAKING:Ukraine’s military intelligence HUR reports it has information indicating Russia will launch an intercontinental ballistic missile tonight with the intent of scaring USA, Europe & Ukraine.The RS-24 Yars ICBM has a range of 11000 km & explosive power a million ton TNT pic.twitter.com/PmL2EyPgBw— Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025

Reakcje międzynarodowe i możliwe konsekwencje

Planowany start rakiety, jeśli faktycznie dojdzie do skutku, może wywołać napięcia międzynarodowe i spotkać się z reakcją ze strony NATO i UE w postaci zwiększenia obecności wojsk NATO w regionie, nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, czy wzrostu napięcia dyplomatycznego między Kremlem a Zachodem. Demonstracyjne działania Rosji są postrzegane jako próba destabilizacji sytuacji w regionie i wywierania presji na Ukrainę oraz jej sojuszników.