Kto choć raz zagłębił się w rosyjski internet i publikacje czy to na temat wojny, czy to produkowanego przez Rosjan uzbrojenia ten wie, że wszystko, co rosyjskie, to oczywiście najlepsze, a zachodnie to wiadomo dużo gorsze. Bo przecież radziec… znaczy rosyjscy inżynierowie to najlepsi na świecie. Rosyjska propaganda po raz kolejny postanowiła pokazać wyższość swoich technologii nad zachodnimi, porównując czołgi Leopard 1 i 2 do konstrukcji rosyjskich.

Jak napisała rosyjska agencja TASS cytując korporacje Rostec, która postanowiła ocenić w sposób oczywiście „ekspercki” czołgi Leopard 1 i 2 w kontrze do rosyjskich czołgów: "czołgi T-72B3M, T-80BVM i T-90M, są bardziej dostosowane do nowoczesnej wojny". Według ich ekspertyz niemieckie czołgi Leopard 2A6 na wyposażeniu armii ukraińskiej są gorsze od rosyjskich maszyn. Takie wnioski zostały sformułowane po tym jak firmie udało się zbadać zdobytego Leopard 2. Rosja twierdzi, że udało się przejąć kilka czołgów Leopard 2, a potem przedstawiano je jako trofea wojenne, czasem je nawet niszcząc jak np. działa Leoparda 2 i Abramsa.

„Na dzień dzisiejszy produkowane w Rosji czołgi T-72B3M, T-80BVM i T-90M są najlepiej przystosowanymi do nowoczesnej wojny seryjnie produkowanymi czołgami. Charakteryzują się ulepszoną wszechstronną ochroną przed dronami i przeciwpancernymi systemami rakietowymi: od pocisków kumulacyjnych (HEAT - high-explosive anti-tank ” po reaktywne elementy pancerza i inne dodatki” – napisał Rostec.

Według oceny Rostec istnieje cała masa przykładów, w których rosyjskie czołgi wytrzymały cały szereg trafień pod różnymi kątami, zachowując swoją zdolność bojową. Rostec także stwierdził, że Leopardy 1, które są przestarzałe w ich ocenie „w dużej mierze straciły swoją skuteczność”.

Ale jak wygląda rzeczywistość? Dużo bardziej skomplikowanie. Jak się zwraca uwagę w analizach, obserwując rosyjską armię, to można zauważyć, że jak Rosjanie dopancerzą swoje czołgi, nałożą na nie tzw. klatki czy inne różnej maści dodatki, które wielu zapewne widziało na zdjęciach czy filmikach z wojny i widziało, co się na nich znajdowało, przez co zamieniały się w jeżdżące złomowiska, które przypominały czołgi bunkry, to przeżywalność takiego czołgu jakaś tam wzrastała, ale tracił on mobilność czy funkcjonalność mimo wszystko.

Jednak rosyjskie straty są poważne. W kwietniu szef Dowództwa Europejskiego USA generał Christopher Cavoli przed komisją ds. sił zbrojnych Senatu powiedział, że Rosja straciła ponad 4000 czołgów podczas wojny z Ukrainą. Z kolei Międzynarodowy Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) oszacował w lutym, że w zeszłym roku rosyjskie straty sprzętu wyniosły około 1400 czołgów. A przez całe trzy lata Rosja miała straciła ponad 3000 czołgów. Z kolegi według Oryx, blogera zajmującego się liczeniem strat na froncie obydwu stron na podstawie zdjęć Rosja straciła w sumie 3984, z których zniszczono- 2909; uszkodzono - 158; opuszczono - 384; zdobyto - 533. W tym około 221 - T-80BVM oraz około 135 T-90M, które jak twierdzą Rosjanie są najlepsze.

A jak to wygląda po stronie ukraińskiej? Faktem jest, że na początku Leopardy nie raziły sobie, bo miały słaby pancerz boczny. Ale po dopancerzeniu, założeniu kostek kontak -1, te czołgi zaczęły być bardzo skuteczne, dzięki sile ogania i mobilności, którą posiadają. Problemem, który się potem pojawił był jednak brak wystarczającej liczby części zamiennych, bo warunki polowe, to nie ćwiczenia w zachodnich Niemczech, więc proces napraw i remontów po uszkodzeniu był długi.

Według wspomnianego Oryx, Ukraina straciła lub porzuciła jak do tej pory około 18 - Leopardów 1A5, 26 - czołgów Leopard 2A4, 18 - czołgów Leopard 2A5, i 13 - czołgów Leopard 2A6. Być może jest tego więcej lub mniej to wie tylko tak naprawdę strona ukraińska, która nie poda na razie oficjalnych danych. Od października 2024 roku, Ukraina otrzymała od zachodnich partnerów około 192 czołgów Leopard 1 i 2, w tym około ponad 130 Leopardów 1.