Setki dronów nad Rosją. Eksplozje, pożary i działania służb

W nocy z 25 na 26 lipca ukraińskie drony przeprowadziły szeroko zakrojony atak na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Według doniesień bezzałogowce skierowano m.in. w stronę Biełgorodu oraz innych regionów kraju.

W Biełgorodzie, stolicy przygranicznego obwodu, miało dojść do serii eksplozji. Lokalne władze przekazały, że w wyniku ataku wybuchły pożary w magazynach oraz obiektach infrastruktury energetycznej. Mer miasta Walentin Demidow poinformował, że jedna osoba została ranna.

— Niestety, jedna osoba została ranna w wyniku ataku drona. Mężczyzna z ranami odłamkowymi został przewieziony do wojewódzkiego szpitala klinicznego — ujawnił, cytowany przez Kyiv Independent.

Kolejne informacje napłynęły z Engelsa w obwodzie saratowskim. Według doniesień w pobliżu tamtejszego lotniska wojskowego doszło do pożaru koszar. To właśnie z tego miejsca startują rosyjskie bombowce wykorzystywane podczas ataków na Ukrainę.

Wcześniej pojawiały się informacje o wystrzeleniu w kierunku Rosji kilkuset ukraińskich dronów. Rosyjskie służby nie podały dotąd pełnego bilansu strat i zniszczeń, a szczegóły dotyczące skutków ataku są nadal ustalane.

Rosyjskie postępy w Ukrainie hamują:

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Zełenski ostrzegał przed możliwym rosyjskim atakiem

Do wydarzeń doszło krótko po wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w piątek poinformował, że według danych wywiadowczych Rosja może przygotowywać kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Jak przekazał, rosyjskie siły miały przygotować pociski, a uderzenie może nastąpić w ciągu 48 godzin.

Zełenski zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i reagowanie na alarmy powietrzne. Podkreślił również, że najważniejszym priorytetem Ukrainy pozostaje wzmocnienie obrony powietrznej, a w tym zakresie liczy na dalsze wsparcie międzynarodowych partnerów.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że pomoc wojskowa i wszystkie uzgodnione działania powinny być realizowane jak najszybciej. Podkreślił także, że ukraińska dyplomacja musi nadal zabiegać o wsparcie oraz zwracać uwagę świata na rosyjskie ataki i ich skutki dla ludności cywilnej.