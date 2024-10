Republika Korei zaangażuje się w pomoc Ukrainy? Planuje wysłanie broni ofensywnej i personelu

Po tym jak Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do Rosji i coraz głośniej mówi się o tym, że żołnierze północnokoreańscy mogą zostać wysłani na front na Ukrainie, Republika Korei daje jasne sygnały, że to przekroczenie „czerwonej linii”, dlatego też Seul rozważa wysłanie na Ukrainę zespołu, który miałby monitorować wojska północnokoreańskie – poinformował Yonhap powołując się na źródło rządowe. Poza tym Republika Korei ostrzegła, że może rozważyć dostarczenie Ukrainie „broni ofensywnej”. Czy to początek przeniesienia konfliktu azjatyckiego to naszej szczęści świata?

i Autor: Republic of Korea Army/Facebook Żołnierze Republiki Korei