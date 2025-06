Ppłk Anita Podlasin z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed) w Łodzi wyjaśnia, że instytucja ta jest odpowiedzialna za szkolenie żołnierzy i personelu medycznego w zakresie medycyny taktycznej oraz kursów specjalistycznych. WCKMed współpracuje międzynarodowo w ramach struktur NATO, a Polska staje się liderem w zakresie zabezpieczenia medycznego. w obliczu zmieniających się zagrożeń i doświadczeń płynących z konfliktów zbrojnych.

W kontekście konfliktu na Ukrainie szkolenie wojskowe musi ulec przemodelowaniu, aby sprostać nowym wyzwaniom. Nie chodzi tylko o procedury medyczne, ale także o planowanie, ćwiczenia i integrację sektora cywilnego i wojskowego. Należy wykorzystywać nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i drony, ale nie zapominać o tradycyjnej medycynie.

Pani podpułkownik podkreśla też znaczenie edukacji powszechnej w zakresie pierwszej pomocy. "Jeżeli obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie odpowiednio wyszkolony, wyedukowany, jak ma udzielić pomocy, to choćby do niego przyjechało najbardziej zaawansowany zespół ratownictwa medycznego, ale będzie to wymagało czasu, niestety nic nie będzie w stanie zrobić." Edukacja ma na celu "kupienie czasu" dla poszkodowanych i danie im szansy na przeżycie.

Ppłk Podlasin apeluje o szkolenie się w zakresie pierwszej pomocy i wykorzystanie potencjału weteranów i medyków, którzy prowadzą działalność w tym zakresie. Należy również wprowadzić edukację w systemie szkolnictwa, dostosowaną do wieku i umiejętności uczniów. "Ja uważam, że w Polsce drzemie ogromny potencjał, tylko czasami po prostu trzeba sięgnąć mocno do niego i zapukać do odpowiednich drzwi" - mówi oficer, podkreślając - "Jeżeli mówimy o integracji cywilno-wojskowej, to powinniśmy zacząć od podstaw. Jest to element budowania systemu odporności państwa. Silna obrona cywilna, wyedukowane społeczeństwo, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, daje nam szansę po prostu na uzyskanie jak najwyższej odporności."