Nowe technologie jako szanse i wyzwania. Co pokazał konflikt na Ukrainie?

Prelegentami dyskutującymi na temat szans i wyzwań we wprowadzaniu nowych technologii byli:

Zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Gen.Dyw.Pilot Dariusz Malinowski

Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Gen. Dyw. Karol Molenda

Attaché Wojskowy Płk. Dariusz Słota

Prezes Hanwha Aerospace Europe Jae Il-Son

Tematem przewodnim pierwszego panelu była dyskusja nad rolą dronów we współczesnym konflikcie oraz rozwoju sztucznej inteligencji i implementacji jej do systemów i działań operacyjnych w nowoczesnych konfliktach.

Wartym podkreślenia są słowa generała Malinowskiego, który powiedział, że przede wszystkim Wojsko Polskie ma fantastycznych żołnierzy niezależnie od rodzaju wojsk do którego przynależą. Powiedział, że cały sprzęt i technologia, który jest używany są tylko dodatkiem do tego co jest najważniejsze czyli żołnierza.

Jednocześnie na pytanie na temat cywilnych dronów, które są używane masowo na Ukrainie, Gen. Malinowski stwierdził, że są to "fajne zabawki" jednakże nie do prowadzenia wojny. Bardziej efektywne będzie wykorzystywanie i inwestowanie w sprawdzone systemy takie jak Warmate czy FlyEye.

Wszyscy paneliści stwierdzili zgodnie, że trzeba dostosowywać siły zbrojne do wyzwań technologicznych przed jakimi stoimy. Mowa przede wszystkim o systemach bezzałogowych oraz AI, jednak nie można ich dawać ponad żołnierza, który jest najważniejszym i niezbywalnym elementem całego systemu.

Temu stwierdzeniu znaczenia dodają słowa Gen. Malinowskiego, który powiedział:

"Myślę, że jeszcze będzie kilka generacji samolotów, w których będzie siedział człowiek. Nie wierzę w to, że AI może pokonać to co człowiek ma w głowię".

Na koniec powiedziano, że wojna na Ukrainie jest dziwna, która zaprzecza wszystkim dotychczasowym paradygmatom oraz to, że NATO nie pozwoli na wojnę, która pochłonie tyle ofiar. Bo NATO nie stać na takie straty zarówno pod względem fizycznym jak i może przede wszystkim mentalnym