Niemiecka, pomocna dłoń dla Ukrainy. Berlin sfinansował 50 tys. dronów

Niemcy sfinansowały gigantyczne zamówienie na 50 tysięcy zaawansowanych dronów kamikaze Shrike dla Ukrainy, znacząco wzmacniając jej potencjał obronny.

Drony te, wyposażone w innowacyjne oprogramowanie, posiadają zdolność autonomicznego śledzenia i atakowania celów, co stanowi przełom w technologii bojowej.

Cenna technologia w ukraińskich dronach Shrike

Drony Shrike, używane na Ukrainie od 2023 roku, zyskały ostatnio znaczną popularność, również za granicą. Ich kluczową cechą jest innowacyjne oprogramowanie dostarczane przez amerykańską firmę Auterion, które nadaje im zdolność autonomicznego działania. Dzięki niemu drony mogą autonomicznie śledzić i atakować ruchome cele w końcowej fazie lotu, co stanowi znaczący postęp w technologii bezzałogowych statków powietrznych.

Jedna z wersji tych dronów, Shrike 10-F, produkowana przez SkyFall we współpracy z brytyjską firmą Skycutter, osiągnęła wysokie wyniki w konkursie Pentagonu. Konkurs ten, o wartości 1,1 miliarda dolarów, ma na celu zakup setek tysięcy jednostronnych dronów szturmowych.

Szczegóły kontraktu i jego finansowanie przez Niemcy

Kontrakt na dostawę 50 tysięcy dronów kamikaze o wartości około 90 milionów euro został potwierdzony przez Lorenza Mayera, prezesa firmy Auterion. Jak oświadczył Mayer, zamówienie jest finansowane przez państwo europejskie, co zostało doprecyzowane przez Reutersa jako rząd Niemiec.

Część z zamówionych dronów została już dostarczona ukraińskiemu rządowi, a pozostałe mają trafić do Ukrainy jeszcze w tym roku. Firma SkyFall potwierdziła udział Niemiec w projekcie, jednak oświadczyła, że nie może komentować szczegółów umowy. Zarówno Ministerstwo Obrony Ukrainy, jak i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie. Transakcja ta jest postrzegana jako jeden z największych zakupów dronów, dokonanych przez zachodni rząd na rzecz Kijowa, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu sojuszników w wspieranie ukraińskich sił zbrojnych.

Rola dronów w wojnie i przyszłe dostawy

Ukraina w znacznym stopniu opiera swoją strategię obronną na efektywności bezzałogowych statków powietrznych. W ciągu ponad czterech lat wojny z Rosją, kraj ten zaczął produkować miliony dronów rocznie, a ukraińskie siły zbrojne przeprowadzają tysiące ataków dronów każdego dnia. Zakup 50 tysięcy zaawansowanych dronów Shrike znacząco wzmocni tę przewagę technologiczną.

Lorenz Mayer z Auterion poinformował również, że jego firma pomaga w dostarczeniu Ukrainie w tym roku łącznie 100 tysięcy dronów, we współpracy z różnymi producentami sprzętu i przy finansowaniu przez kraje zachodnie. W tę liczbę wlicza się również kontrakt Pentagonu o wartości 50 milionów dolarów na 33 tysiące dronów, które, według Pentagonu, zostały już dostarczone Ukrainie. To szerokie wsparcie technologiczne i finansowe ze strony zachodnich partnerów jest kluczowe dla utrzymania zdolności obronnych Ukrainy i skutecznego odpierania rosyjskiej agresji.