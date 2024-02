Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny stracił stanowisko

W portalu zaxid.net napisano: „Choć obaj nie powiedzieli jednoznacznie, czy chodzi o dymisję Załużnego, minister obrony Rustem Umerow potwierdził, że chodzi o zmianę kierownictwa Sił Zbrojnych. Później sam Wołodymyr Zełenski powiedział, że dowództwo nad Siłami Zbrojnymi Ukrainy przejmuje nowy zespół”.

Portal cytuje wypowiedź prezydenta Ukrainy:

„Szczerze rozmawialiśmy dziś o potrzebie zmian w armii. Zaproponowałem generałowi Załużnemu, aby w przyszłości znalazł się w ekipie państwa ukraińskiego. Będę wdzięczny za jego zgodę. Od dziś dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy przejmie nowy zespół kierowniczy”.

Co na to generał, który „zgłosił swoją rezygnację ze stanowiska”, choć de facto pozbawił go prezydent Zełenski? Zachował się jak dyplomata:

„Zadania na rok 2022 różnią się od zadań na rok 2024. Dlatego też każdy musi się zmienić i dostosować do nowych realiów, by wspólnie zwyciężyć. Właśnie spotkaliśmy się z Naczelnym Dowódcą. Była to ważna i poważna rozmowa. Podjęto decyzję o konieczności zmiany podejścia i strategii”.

29 stycznia część ukraińskich dziennikarzy, polityków i mediów informowała o rzekomym zwolnieniu Walerego Załużnego ze stanowiska naczelnego dowódcy SZU. Jednocześnie zaprzeczyła temu służba prasowa Ministerstwa Obrony Narodowej i Kancelarii Prezydenta.

4 lutego Wołodymyr Zełenski odniósł się do ewentualnej dymisji Załużnego, mówiąc, że rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy, a także zmiany w rządzie. Zełenski powiedział wówczas, że „potrzebny jest restart, który nie dotyczy tylko jednej osoby”.

Czekamy na rosyjskie komentarze dotyczące zdymisjonowania gen. Załużnego. Jak to wykorzysta rosyjska propaganda?

Raport Walczaka - Czy Ukraina uzyska wsparcie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.