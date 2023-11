Marek Budzisz ostrzega: NATO nas nie obroni

Najnowsze informacje z frontu na Ukrainie nie są zbyt optymistyczne. Co prawda walki cały czas toczą się we wschodniej części kraju, ale broniącemu się państwu kończy się amunicja, a z wypowiedzi polityków państw Zachodu coraz częściej słychać głosy mówiące o tym, że Wołodymyr Zełenski powinien usiąść do negocjacji z Rosją. Sęk jednak w tym, że prezydent Ukrainy wyklucza taką możliwość. Na tym jednak nie koniec złych wieści - wiele wskazuje na to, że Władimir Putin planuje - po pokonaniu Ukrainy - kolejną agresję, tym razem na państwa bałtyckie. Na ten moment stara się za wszelką cenę przedłużać wojnę i czeka na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Rosji zapewne kalkuluje, że gdyby wybory wygrał Donald Trump, to pomoc dla Ukrainy zdecydowanie osłabnie. Sytuację na froncie oraz możliwy konflikt Rosja - NATO komentował Marek Budzisz, który był gościem Jana Złotorowicza w programie "Raport". Jego zdaniem na pomoc państw NATO dla Polski nie ma co liczyć.

- Sojusznicy, tu mam przykrą wiadomość, nas nie obronią, dlatego że sojusznicy nas nie przygotowują swoich wojsk do wojny na wschodniej flance NATO, z przeciwnikiem o takim potencjale jakim jest Federacja Rosyjska. Państwa regionalne, od Szwecji licząc i Finlandii, przez państwa bałtyckie, dalej przez Polskę, Rumunię - przygotowujemy się do takiego scenariusza, lepiej lub gorzej. Nie robią tego jednak państwa Europy Zachodniej oraz nie robią tego moim zdaniem Stany Zjednoczone. W związku z tym, mówiąc kolokwialnie, NATO nas nie obroni. Musimy się obronić sami - ocenił Marek Budzisz.