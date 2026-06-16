Leopard 1 zyskuje nowe życie. Ukraina otrzyma czołgi z 30 nowoczesnymi wieżami Cockerill 3105

Podczas targów zbrojeniowych Eurosatory 2026 w Paryżu, belgijski analityk wojskowy Jeff2146 na platformie X powołując się na rzecznika firmy Cockerill, poinformował o zawarciu kontraktu na dostawę 30 wież. Defense Archives przekazało, że nieoficjalnie pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu 2027 roku, a dostawa pozostałych 25 wież planowana jest do końca tego samego roku.

Chociaż na chwilę obecną nie jest jasne, kto finansuje to zamówienie, a oficjalne komunikaty ze strony rządu Ukrainy czy państw-darczyńców jeszcze się nie pojawiły. Można jednak przypuszczać, że będzie to Belgia. Rzecznik Cockerilla zapowiedział, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy, na którym mają zapaść decyzje dotyczące ewentualnego rozszerzenia zamówienia.

🇺🇦 A spokesperson from Cockerill confirmed to me at Eurosatory that the company has been contracted to deliver 30 C3105 turret to Ukraine to be mounted on the countries Leopard 1 main battle tanks.The first five systems will be delivered in June of 2027 with the remainder to be… https://t.co/uAAIUR1ZDr pic.twitter.com/mnLxXSJBcb— Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) June 15, 2026

Cockerill 3105: Nowe życie dla Leoparda 1

Czołgi Leopard 1, konstrukcja pamiętająca jeszcze czasy zimnej wojny, zostały przekazane Ukrainie w dużej liczbie przez Niemcy, Danię i Holandię. Ukraińscy czołgiści wysoko cenią te pojazdy, które stały się końmi roboczymi pancerniaków. Jednak ich największą słabością pozostają oryginalne wieże, których technologia i komputery balistyczne są przestarzałe o 40-50 lat.

Modernizacja proponowana przez John Cockerill Defence to nie wymiana czołgów, ale ich całkowita transformacja. Stare, ciężkie wieże zostaną zastąpione przez nowoczesne, bezzałogowe systemy Cockerill 3105, co przekształci wysłużone Leopardy w wyspecjalizowane platformy wsparcia ogniowego. Leopard 1 z systemem C3105 został po raz pierwszy zaprezentowany latem 2022 roku

Jak pisaliśmy w maju zeszłego roku firma Cockerill wysyła do testów w boju zmodernizowany czołg Leopard 1A5BE na Ukrainę. Został on wyposażony w modułową, bezzałogową wieżę Cockerill 3105, której główne uzbrojenie stanowi armata 105 mm. John Cockerill Defense potwierdzili na targach zbrojeniowych BEDEX 2026 w Brukseli w marcu tego roku, że testy przebiegły pomyślnie. W marcu 2026 roku pojawiły się doniesienia, że ​​pojazd ma zostać wysłany do ukraińskiej jednostki w celu przeprowadzenia oceny na froncie.

Został on wyposażony w modułową, bezzałogową wieżę Cockerill 3105, której główne uzbrojenie stanowi armata 105 mm. Modyfikacja polega na dostosowaniu podwozia Leoparda 1A5 do instalacji bezzałogowej wieży modułowej systemu Cockerill 3000, a dokładnie wersji 3105, która strzela standardową amunicją NATO i jest kompatybilna z ukraińskimi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Falarick 105, które mogą razić cele na dystansie do 5 km. Wieża zapewnia ochronę przed pociskami podkalibrowymi kalibru 25 mm i jest wyposażona w automatyczny mechanizm ładowania na 12-16 pocisków.

Nowa wieża wykonana jest głównie ze spawanych płyt aluminiowych, jest o 5 ton lżejsza od oryginalnej. Pozwala to znacznie podnieść manewrowość i szybkość pojazdu, lub też poprawić opancerzenie, poprzez dodanie dodatkowych elementów ochrony kadłuba. Zredukowano również załogę pojazdu do 2 osób: kierowcy i działonowego, który pełni też rolę dowódcy. Układ wieży został zaprojektowany tak, aby działonowy i dowódca siedzieli na wysokości kadłuba czołgu, a nie wewnątrz wieży. Dzięki niespotykanemu w zachodnich czołgach kątowi podniesienia lufy do +42 stopni, zmodernizowany Leopard 1 może razić cele na dystansie nawet do 10 km, prowadząc ogień z ukrytych pozycji. To kluczowa cecha na nasyconym dronami polu walki.

Poza tym wieża posiada zaawansowany system kierowania ogniem, identyczne, stabilizowane w obu osiach celowniki dowódcy i działonowego (tryb hunter-killer) z kamerami dziennymi i termowizyjnymi pozwalają na wykrywanie celów z odległości do 18 km w dzień i 15 km w nocy.

Autor: Cockerill/ Materiały prasowe Wieżyczka armaty Cockerill 3105.

John Cockerill presenta en #Eurosatory 2026 distintas soluciones para las fuerzas terrestres como el SHERPA Scout 120 MC con mortero plegable de 120 mm, la plataforma robótica DRAILER, los vehículos MAV’RX y FAMOUS, además del tanque Leopard 1 modernizado con la torre Cockerill… pic.twitter.com/uYUbNgPvuE— Zona Militar (@Zonamilitar1) June 15, 2026

Czym jest czołg Leopard 1A5?

Leopard 1A5 to zmodernizowana wersja niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 1, wprowadzonego w latach 60. XX wieku, a ulepszonego w latach 80. dla zwiększenia skuteczności bojowej. Wyposażono go w stalowy pancerz, który w niektórych konfiguracjach mógł być uzupełniony modułami reaktywnymi lub osłonami bocznymi, choć priorytetem pozostała mobilność i lekkość, co czyniło ochronę słabszą w porównaniu do nowszych konstrukcji, jak Leopard 2.

Głównym uzbrojeniem jest 105 mm armata gwintowana L7A3, skuteczna przeciw ówczesnym celom, zwłaszcza z amunicją podkalibrową stabilizowaną brzechwowo (APFSDS). Dodatково posiada karabiny maszynowe 7,62 mm MG3, jeden sprzężony, drugi przeciwlotniczy. Kluczową modernizacją w 1A5 jest zaawansowany system kierowania ogniem EMES-18, zapożyczony z Leopard 2, z celownikiem termowizyjnym, dalmierzem laserowym i cyfrowym komputerem balistycznym, co znacząco poprawiło celność i skuteczność w nocy. Napędza go silnik diesla MTU MB 838 CaM 500 o mocy 830 KM, umożliwiając prędkość do 65 km/h i zasięg około 600 km. Zawieszenie torsyjne i lekka konstrukcja (około 42 ton) zapewniają doskonałą mobilność na zróżnicowanym terenie. Czołg ten był używany przez Bundeswehrę i inne armie, jak Kanada czy Dania, choć obecnie jest w dużej mierze wycofany na rzecz nowszych modeli.

32