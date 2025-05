Kontrowersyjna decyzja szefa Pentagonu. Wstrzymał w styczniu dostawy broni dla Ukrainy

Spis treści

Anulowanie transportów i straty finansowe

“Choć nie wiadomo kiedy dokładnie Hegseth wydał ustny rozkaz wstrzymania dostaw broni, doprowadziło to do anulowania 11 lotów z transportem amerykańskiej broni i amunicji z baz w Delaware i Katarze, co miało kosztować Pentagon ponad 2 miliony dolarów” - donosi Reuters. Hegseth miał podjąć decyzję po spotkaniu w Gabinecie Owalnym, na którym dyskutowano o wojnie w Ukrainie, ale nie podjęto żadnych decyzji. Prezydent Trump miał dowiedzieć się o wstrzymaniu transportu dopiero później.

Motywy decyzji i interwencja Waltza

Hegseth, były prezenter telewizji Fox News, miał posiadać notatkę wzywającą do wstrzymania dostaw broni, by zwiększyć nacisk na Ukrainę w sprawie negocjacji pokojowych. “Ostatecznie dostawy zostały przywrócone w ciągu tygodnia, a według jednego z rozmówców agencji stało się to po interwencji zwolnionego w ubiegłym tygodniu doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza, który miał dowiedzieć się o sprawie od urzędników Pentagonu” - informuje Reuters. Ukrainie powiedziano, że przerwa w dostawach była wynikiem "wewnętrznej polityki".

Chaos w Pentagonie i walki frakcyjne

Część źródeł Reutersa twierdzi, że Hegseth źle zinterpretował wyniki dyskusji w Białym Domu. Agencja zwraca jednak uwagę, że doradcy szefa Pentagonu lobbują za zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy. “Reuters podkreśla też, że w resorcie obrony pod rządami Hegsetha i jego niedoświadczonych współpracowników panuje chaos i toczą się walki frakcyjne” - czytamy w artykule.

Wstrzymanie pomocy i reakcja Białego Domu

Pomoc wojskowa dla Kijowa była już wstrzymywana w marcu po kłótni prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Trumpem i Vancem. Obecnie kontynuowane są dostawy broni z pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. Biały Dom nie skomentował wprost sprawy, ale nie zaprzeczył doniesieniom. "Negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej są złożoną i płynną sytuacją. Nie będziemy szczegółowo omawiać każdej rozmowy między najwyższymi urzędnikami administracji w trakcie całego procesu" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.