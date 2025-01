Ilu północnokoreańskich żołnierzy zginęło na wojnie w Ukrainie? Już około tysiąca ucierpiało w walkach

Żołnierze północnokoreańscy od zeszłego roku walczą po stronie Rosji na Ukrainie, jak na razie nie odmieniły diametralnie sytuacji na froncie, nie zmienia to jednak faktu, że wojska z Korei Północnej ponoszą pewne straty na froncie. Według informacji BBC powołującej się na zachodnich urzędników w walkach w obwodzie kurskim w Rosji zginęło już około tysiąca żołnierzy z Korei Północne. Co ciekawe polegli podczas wojny z Ukrainą żołnierze, są pośmiertnie przyjmowani do Partii Pracy Korei.

i Autor: SHUTTERSTOCK Korea Północna