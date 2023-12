Francuskie Ministerstwo Obrony przypomniało, że w maju 2023 roku prezydent Emmanuel Macron potwierdził gotowość do szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców wspólnie z innymi europejskimi partnerami. „Pierwsi piloci przybędą na początku 2024 roku. Po wstępnym szkoleniu we Francji będą kontynuować szkolenie na myśliwcach na kursach organizowanych przez naszych partnerów ” – czytamy w raporcie, który obejmuje całość zrealizowanej i planowanej pomocy dla Ukrainy od początku wojny.

Chodzi o szkolenia wstępne, które następnie będą kontynuowane przez partnerów europejskich dysponujących samolotami F-16. Francja nie posiada tych maszyn, ale dysponuje systemem szkolenia, który umożliwi ukraińskim pilotom zapoznanie się ze standardami NATO. Odbiegają one od stosowanych nadal w ukraińskim lotnictwie, które korzystając z porosyjskich maszyn, stosuje nadal pomiar wysokości w metrach czy prędkości w km/h. Zachodnie lotnictwo wojskowe, podobnie jak lotnictwo cywilne, mierzy wysokość w stopach (około 30 cm), prędkość w węzłach itp. Może to prowadzić do niebezpiecznych błędów.

Korzystając z francuskiej infrastruktury, można przeszkolić pilota od podstaw, aż do pilotowania maszyn odrzutowych. Szkolenie na konkretnym typie samolotu bojowego, w tym wypadku F-16, będzie realizowane przez innych partnerów zagranicznych.

Jak wiadomo, ukraińscy piloci rozpoczęli już szkolenie na F-16 w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeszli na szkolenie w locie, oraz w Danii. W Rumunii przy wsparciu Holandii otwarto ośrodek szkolno-treningowy, w którym na samolotach F-16 kształcić się będą obecnie głównie Ukraińcy i Rumuni. W Polsce kształceni są ukraińscy mechanicy i obsługa naziemna.

Zamiar prowadzenia szkoleń dla Ukraińców na myśliwcach typu zachodniego ogłosiła też Wielka Brytania. W grudniu również Komitet Obrony Bułgarii zatwierdził pomoc w szkoleniu ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, co jest o tyle ciekawe, że kraj ten jeszcze nie posiada takich maszyn i sam przygotowuje się do ich wprowadzenia na uzbrojenie.